Киев ударит под Новый Год • 64 • Украина

Команда Байдена готовит атаку на ЛДНР от имени уходящего Трампа



Происходящее на линии фронта в Донбассе трудно назвать перемирием: кратковременные затишья сменяются массированными обстрелами, вылазками ДРГ и полетами разведывательных дронов. Все это наводит на мысли о тщательном прощупывании обороны ЛДНР, таком, что обычно имеет место перед подготовкой большого наступления. В пользу этого говорят и поступающие с территории Украины сообщения о стремительном наращивании Киевом группировок на донбасском и крымском направлениях.



В ночное время практически сплошным потоком на восток и юг страны идут трейлеры с бронетехникой, колонны с боеприпасами, РСЗО и артиллерия. Перебрасываются войсковые части, прошедшие под руководством иностранных инструкторов подготовку на полигонах «Яворовский» и «Широкий лан». Известно, что на базе под Краматорском, находящейся под контролем ССО Украины, находятся боевики-исламисты, ранее воевавшие на Ближнем Востоке. Среди них — выходцы из Средней Азии и Северного Кавказа. Предполагается, что их будут использовать в качестве ДРГ для организаций диверсий и терактов в тылу противника, прежде всего, для разрушения коммуникаций и дезорганизации снабжения войск.



Неужели Украина готова повторить кровавый опыт лета-осени 2014 г. и зимы 2015-2016 гг.?



Во всяком случае, сегодня для этого есть все политические (прежде всего) и военные условия. Впрочем, вопрос о готовности или не готовности Украины уже сегодня не стоит: под руководством Зе-команды она утратила все остатки субъектности. Сейчас все центры управления страной имеют внешний характер, и даже влияние олигархов на принятие политических решений сегодня несравненно меньше, чем пару лет назад. Все решают заокеанские наместники и смотрящие.



Напомним, что Петр Порошенко после Иловайска и Дебальцево (после Минска-1 и Минска-2, соответственно) достаточно энергично сопротивлялся американским попыткам отправить его в «банзай-атаку» на Народные Республики, прекрасно понимая, что начало новых широкомасштабных боевых действий будет иметь для него фатальные последствия. Вот он и ограничивался небольшими провокациями в «серой зоне» или обстрелами, и то, когда западные хозяева на него слишком наседали.



Иное дело Зеленский. У него нет ни предприятий на территории РФ, ни мощной бизнес-империи. У него даже нет личного стратегического плана. Он руководствуется страхами и живет по принципу: «День прожил, и слава Богу!». При нем Запад сумел получить все то, чего не отважился сдать Порошенко, включая продажу земли иностранцам. Причем, чем ниже рейтинг «президента»-комика, чем слабее его власть, тем более послушным воле западных эмиссаров он становится.



К этому можно присовокупить, что к настоящему моменту ВСУ уже практически полностью перешли под контроль и управление западных «советников». О этом, в частности, свидетельствует серия учений прошедших в последнее время на территории Украины. Примечательно, что самом Киеве эту более глубокую вовлеченность представителей НАТО в украинские маневры, предпочитают интерпретировать, как «послание России».



Так, выступая на пресс-конференции в украинской столице, политический аналитик «Института евроатлантического сотрудничества» Владимир Горбач заявил, что беспрецедентное привлечение НАТО к этим учениям, особенно осенью этого года, — сигнал, что альянс переходит от мониторинга и разведки на расстоянии «до отработки определенных реакций».



«И десантирование на Широком Лане, и пролет над Киевом американских конвертопланов, пролет стратегических бомбардировщиков — тоже беспрецедентно. НАТО через такие маневры показывает, что оно отрабатывает для себя возможности действовать на территории Украины, в воздушном пространстве в случае необходимости», - утверждает украинский эксперт, явно намекая на готовность альянса оказать поддержку киевскому режиму в случае боевых действий против Донбасса, и, возможно даже, России.



Вероятно, именно такие ожидания у украинцев и стремятся сформировать в Вашингтоне и Лондоне, подталкивая их к очередной военной авантюре. Однако готовность НАТО именно сейчас развязать из-за Украины мировую войну вызывает очень большие сомнения.



А вот стремление новой американской администрации, даже еще не успевшей официально принять власть в США, максимально использовать режим Зеленского против России очевидно. Собственно, дожидаться для этого инаугурации Байдена ей совершенно не обязательно — демократы ухитрялись «рулить» на Украине даже при правлении Трампа. А сейчас многие рычаги государственного управления, в том числе и в силовом блоке уже перехвачены у «хромой утки».



Причем собственно результаты этой военной авантюры для Запада не слишком важны. Ныне покойный Збигнев Бжезинский еще в 2014 году заявлял, что Америку вполне устроит, если российская армия втянется в затяжной военный конфликт на территории Украины и будут идти свирепые городские бои в Харькове и Киеве.



А год спустя, Джордж Сорос в интервью немецкому изданию Cicero сказал, что «Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов».



Сегодня ничего в этом смысле не изменилось. Более того, несмотря на продолжающееся казнокрадство и коррупцию, ВСУ заметно укрепились и усилились. И шансов отбиться самостоятельно у Народных Республик сегодня значительно меньше. Если Россия не вмешается, и Киев сумеет захватить Донбасс, это может привести к политическому кризису в самой РФ, поскольку лишит власть ее главной опоры — поддержки патриотической общественности, в чем Запад весьма заинтересован. Кроме того, воодушевленный таким успехом Киев бросит все силы на «экспорт революции в Россию».



Если же Москва вмешается и осуществит операцию по принуждению агрессора к миру, это даст огромный импульс к новому витку антироссийской истерии, позволит консолидировать находящийся в кризисе НАТО и «решить проблему» «Северного потока-2».



Впрочем, есть вероятность того, что ЛДНР сумеют отбиться от бандеровцев без участия России или с ее минимальной поддержкой. В этом случае эффект будет не столь значителен. Хотя и в этом случае Запад ничего не теряет (жизни нескольких тысяч украинских боевиков для него ничего не значат, а жителей Донбасса — тем более).



Еще одним вариантом является совместная с вооруженными силами Молдавии атака на Приднестровье, которая, скорее всего, вынудит Россию «прорубать коридор» для спасения 220 тыс. своих граждан и воинского контингента. Это так же позволит обвинить нашу страну в «агрессии», со всеми последующими шагами. Но здесь есть одна проблема — на сегодня новоизбранный прозападный президент Молдавии Майя Санду не обладает возможностями и полномочиями, необходимыми для нападения на ПМР. Более того, она вступила в жесткий конфликт с правительством и парламентом страны. Так что в ближайшее время агрессия против Приднестровья маловероятна, поскольку без участия Молдовы она теряет смысл и «правовое обоснование».



Остается еще и Крым. Однако атака на российский полуостров выглядит слишком уж самоубийственной. Да и представить Россию «агрессором» в этом случае будет несколько затруднительно. Так что южная группировка ВСУ создается не столько для нападения на Крым, сколько для того, чтобы заблокировать предполагаемый прорыв российских войск на помощь Донбассу или Приднестровью.



Таким образом, наиболее вероятным выглядит нападение на ЛДНР. Причем произойти это может до инаугурации Джо Байдена, чтобы всю ответственность за происшедшее спихнуть на уходящего, но все еще остающегося формальным главой США Дональда Трампа.



Так что обострение в Донбассе, скорее всего, придется на новогодние праздники, когда начинаются рождественские каникулы. Если военные в это время, как правило, усиливают бдительность, то многие гражданские службы и работники властных структур, которые так же задействованы в обеспечении обороноспособности республик, отдыхают.

Происходящее на линии фронта в Донбассе трудно назвать перемирием: кратковременные затишья сменяются массированными обстрелами, вылазками ДРГ и полетами разведывательных дронов. Все это наводит на мысли о тщательном прощупывании обороны ЛДНР, таком, что обычно имеет место перед подготовкой большого наступления. В пользу этого говорят и поступающие с территории Украины сообщения о стремительном наращивании Киевом группировок на донбасском и крымском направлениях.В ночное время практически сплошным потоком на восток и юг страны идут трейлеры с бронетехникой, колонны с боеприпасами, РСЗО и артиллерия. Перебрасываются войсковые части, прошедшие под руководством иностранных инструкторов подготовку на полигонах «Яворовский» и «Широкий лан». Известно, что на базе под Краматорском, находящейся под контролем ССО Украины, находятся боевики-исламисты, ранее воевавшие на Ближнем Востоке. Среди них — выходцы из Средней Азии и Северного Кавказа. Предполагается, что их будут использовать в качестве ДРГ для организаций диверсий и терактов в тылу противника, прежде всего, для разрушения коммуникаций и дезорганизации снабжения войск.Неужели Украина готова повторить кровавый опыт лета-осени 2014 г. и зимы 2015-2016 гг.?Во всяком случае, сегодня для этого есть все политические (прежде всего) и военные условия. Впрочем, вопрос о готовности или не готовности Украины уже сегодня не стоит: под руководством Зе-команды она утратила все остатки субъектности. Сейчас все центры управления страной имеют внешний характер, и даже влияние олигархов на принятие политических решений сегодня несравненно меньше, чем пару лет назад. Все решают заокеанские наместники и смотрящие.Напомним, что Петр Порошенко после Иловайска и Дебальцево (после Минска-1 и Минска-2, соответственно) достаточно энергично сопротивлялся американским попыткам отправить его в «банзай-атаку» на Народные Республики, прекрасно понимая, что начало новых широкомасштабных боевых действий будет иметь для него фатальные последствия. Вот он и ограничивался небольшими провокациями в «серой зоне» или обстрелами, и то, когда западные хозяева на него слишком наседали.Иное дело Зеленский. У него нет ни предприятий на территории РФ, ни мощной бизнес-империи. У него даже нет личного стратегического плана. Он руководствуется страхами и живет по принципу: «День прожил, и слава Богу!». При нем Запад сумел получить все то, чего не отважился сдать Порошенко, включая продажу земли иностранцам. Причем, чем ниже рейтинг «президента»-комика, чем слабее его власть, тем более послушным воле западных эмиссаров он становится.К этому можно присовокупить, что к настоящему моменту ВСУ уже практически полностью перешли под контроль и управление западных «советников». О этом, в частности, свидетельствует серия учений прошедших в последнее время на территории Украины. Примечательно, что самом Киеве эту более глубокую вовлеченность представителей НАТО в украинские маневры, предпочитают интерпретировать, как «послание России».Так, выступая на пресс-конференции в украинской столице, политический аналитик «Института евроатлантического сотрудничества» Владимир Горбач заявил, что беспрецедентное привлечение НАТО к этим учениям, особенно осенью этого года, — сигнал, что альянс переходит от мониторинга и разведки на расстоянии «до отработки определенных реакций».«И десантирование на Широком Лане, и пролет над Киевом американских конвертопланов, пролет стратегических бомбардировщиков — тоже беспрецедентно. НАТО через такие маневры показывает, что оно отрабатывает для себя возможности действовать на территории Украины, в воздушном пространстве в случае необходимости», - утверждает украинский эксперт, явно намекая на готовность альянса оказать поддержку киевскому режиму в случае боевых действий против Донбасса, и, возможно даже, России.Вероятно, именно такие ожидания у украинцев и стремятся сформировать в Вашингтоне и Лондоне, подталкивая их к очередной военной авантюре. Однако готовность НАТО именно сейчас развязать из-за Украины мировую войну вызывает очень большие сомнения.А вот стремление новой американской администрации, даже еще не успевшей официально принять власть в США, максимально использовать режим Зеленского против России очевидно. Собственно, дожидаться для этого инаугурации Байдена ей совершенно не обязательно — демократы ухитрялись «рулить» на Украине даже при правлении Трампа. А сейчас многие рычаги государственного управления, в том числе и в силовом блоке уже перехвачены у «хромой утки».Причем собственно результаты этой военной авантюры для Запада не слишком важны. Ныне покойный Збигнев Бжезинский еще в 2014 году заявлял, что Америку вполне устроит, если российская армия втянется в затяжной военный конфликт на территории Украины и будут идти свирепые городские бои в Харькове и Киеве.А год спустя, Джордж Сорос в интервью немецкому изданию Cicero сказал, что «Европа все равно выиграет даже в случае, если от Украины останется лишь огромное пепелище, заваленное горой смердящих трупов».Сегодня ничего в этом смысле не изменилось. Более того, несмотря на продолжающееся казнокрадство и коррупцию, ВСУ заметно укрепились и усилились. И шансов отбиться самостоятельно у Народных Республик сегодня значительно меньше. Если Россия не вмешается, и Киев сумеет захватить Донбасс, это может привести к политическому кризису в самой РФ, поскольку лишит власть ее главной опоры — поддержки патриотической общественности, в чем Запад весьма заинтересован. Кроме того, воодушевленный таким успехом Киев бросит все силы на «экспорт революции в Россию».Если же Москва вмешается и осуществит операцию по принуждению агрессора к миру, это даст огромный импульс к новому витку антироссийской истерии, позволит консолидировать находящийся в кризисе НАТО и «решить проблему» «Северного потока-2».Впрочем, есть вероятность того, что ЛДНР сумеют отбиться от бандеровцев без участия России или с ее минимальной поддержкой. В этом случае эффект будет не столь значителен. Хотя и в этом случае Запад ничего не теряет (жизни нескольких тысяч украинских боевиков для него ничего не значат, а жителей Донбасса — тем более).Еще одним вариантом является совместная с вооруженными силами Молдавии атака на Приднестровье, которая, скорее всего, вынудит Россию «прорубать коридор» для спасения 220 тыс. своих граждан и воинского контингента. Это так же позволит обвинить нашу страну в «агрессии», со всеми последующими шагами. Но здесь есть одна проблема — на сегодня новоизбранный прозападный президент Молдавии Майя Санду не обладает возможностями и полномочиями, необходимыми для нападения на ПМР. Более того, она вступила в жесткий конфликт с правительством и парламентом страны. Так что в ближайшее время агрессия против Приднестровья маловероятна, поскольку без участия Молдовы она теряет смысл и «правовое обоснование».Остается еще и Крым. Однако атака на российский полуостров выглядит слишком уж самоубийственной. Да и представить Россию «агрессором» в этом случае будет несколько затруднительно. Так что южная группировка ВСУ создается не столько для нападения на Крым, сколько для того, чтобы заблокировать предполагаемый прорыв российских войск на помощь Донбассу или Приднестровью.Таким образом, наиболее вероятным выглядит нападение на ЛДНР. Причем произойти это может до инаугурации Джо Байдена, чтобы всю ответственность за происшедшее спихнуть на уходящего, но все еще остающегося формальным главой США Дональда Трампа.Так что обострение в Донбассе, скорее всего, придется на новогодние праздники, когда начинаются рождественские каникулы. Если военные в это время, как правило, усиливают бдительность, то многие гражданские службы и работники властных структур, которые так же задействованы в обеспечении обороноспособности республик, отдыхают. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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