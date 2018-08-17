Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России может появиться ведомство производительности труда
После австрийской свадьбы Путина ждет ночь с Меркель
На Украине вышла книга с изображением Крыма в составе России
«Славянское братство» пошло в бой
Главная / В России

Киев «ударил в спину» США

17 августа 2018, 17:09  •  156 • В России

Удивительную коммерческую хватку продемонстрировали украинские оборонщики, умудрившись разозлить своих партнеров за океаном. Перекрыв по собственной воле огромный российский рынок и ликвидировав совместные проекты, Киев поставил свой ВПК перед незавидным выбором - сделать себе сеппуку сразу или умирать медленно. Большинство некогда легендарных предприятий скоропостижно скончались. Оставшиеся на плаву никакими моральными обязательствами себя не ограничивали.

К примеру, компания «Мотор Сич» в 2016 году заключила контракт с Китаем, по которому должна поставить в Поднебесную 250 реактивных двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10 (на таких учатся садиться на авианосцы) на сумму $380 млн. 20 таких двигателей уже отправились в Пекин. Казалось бы, что тут такого - никаких санкций не нарушили, только бизнес. Но заокеанских партнеров Киева такой «казачья смекалка» не впечатлила.

- Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морским силам США, - возмутился бывший советник комитета сената СШАпо международным отношениям Уильям Триплетт, намекая на 250 миллионов долларов, которые заложены для незалежной в американском оборонном бюджете.

А некоторые эксперты и вовсе потребовали от Вашингтона надавить на Украину, чтобы та прекратила предательские поставки в Китай.

В Киеве искренне недоумевают - нас-то за що? В стране, где президент, отражая «российскую агрессию», лишь на четвертый год войны закрывает свою фабрику в Липецке, такое поведение американцев понять сложно. Это же бизнес, ничего личного.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

156
Источник
Похожие новости
16 августа 2018, 16:39
«Переоценивают свою значимость»: как в России отнеслись к идее Киева попросить НАТО сопровождать суда в Азовском море
16 августа 2018, 16:39
«Решает две ключевые задачи»: какими возможностями обладает модернизированный ракетоносец Ту-22М3М
16 августа 2018, 23:09
Ходатайство удовлетворить: фигуранток дела «Нового величия» перевели из СИЗО под домашний арест

17 августа 2018, 08:54
Цена знаний: в Росстате назвали регионы с самыми дорогими школьными учебниками, ранцами и тетрадями
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
17 августа 2018, 13:54
СК: По факту ранений жителей Донбасса возбуждены еще два уголовных дела
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
15 августа 2018, 07:54
Отступать некуда – позади доллар
15 августа 2018, 11:09
Ротшильд объявил конец глобальной модели мира
13 августа 2018, 23:54
Захват танкера «Механик Погодин»: Уроки «Норда» прошли бесследно
12 августа 2018, 13:39
Обидно, что наши любимые артисты, ради прибыли, готовы предать 2,5 миллионов крымчан: В Крыму прокомментировали слова Лаймы Вайкуле о полуострове
11 августа 2018, 11:39
Министр инфраструктуры Украины не понял, почему украинцы зарабатывают в «отсталой и феодальной России»
13 августа 2018, 16:39
Грозит ли долларовым счетам принудительная конвертация
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.