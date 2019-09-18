Киев тянет время перед выборами в США: Украинский адвокат не верит в "Формулу Зеленского"

Так называемая "Формула Зеленского" не приведёт к реальному изменению ситуации в Донбассе. Об этом пишет "ПолитЭксперт".

Напомним, под "Формулой Зеленского" Киев понимает быстрое завершение конфликта в Донбассе, а также символические шаги в отношении жителей ДНР и ЛНР. Например, восстановление моста в Станице Луганской.

Как считает украинский адвокат Татьяна Монтян, предложения не являются чем-то новым и направлены на поднятие рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. При этом Киев по-прежнему отказывается соблюдать Минские соглашения, а обстрелы Луганска и Донецка продолжаются.

Еще одной проблемой остается развал ВСУ. Подобное положение дел не изменится до тех пор, пока в 2020 году в США не пройдут новые выборы президента.

Как пояснила блогер, многие украинские чиновники крайне зависят от действий Белого дома, поэтому ситуация может измениться.

"А поскольку пока что никто не понимает, кто там победит и какие будут расклады, Зеленский просто тянет время в ожидании, кто же будет его новый хозяин и какая у него будет новая политика", - пояснила она.