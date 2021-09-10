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Киев целенаправленно уничтожает минские договорённости - Лавров

10 сентября 2021, 21:40  •  136 • В мире
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев ведёт подрыв минских договорённостей.
На XXV Форуме современной журналистики в Сочи (трансляция на Царьграде) министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о политике Украины. По словам главы МИД России, Киев ведёт подрыв минских договорённостей.
Именно на это направлены законодательные инициативы Киева. "Чётко на подрыв каждого положения минских договорённостей", - указал Лавров.
Он также дал оценку заявлениям президента Украины. По мнению министра, в заявлениях Владимира Зеленского слышатся "отголоски КВН".
А слова украинского лидера о возможной войне с Россией даже не заслуживают внимания, заметил глава МИД.

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