Киев целенаправленно уничтожает минские договорённости - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев ведёт подрыв минских договорённостей.

На XXV Форуме современной журналистики в Сочи (трансляция на Царьграде) министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о политике Украины. По словам главы МИД России, Киев ведёт подрыв минских договорённостей.

Именно на это направлены законодательные инициативы Киева. "Чётко на подрыв каждого положения минских договорённостей", - указал Лавров.

Он также дал оценку заявлениям президента Украины. По мнению министра, в заявлениях Владимира Зеленского слышатся "отголоски КВН".

А слова украинского лидера о возможной войне с Россией даже не заслуживают внимания, заметил глава МИД.