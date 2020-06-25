Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не...
Страны Европы переругались из-за российской статьи
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
Главная / В России

Киев требует у Москвы сотни миллионов долларов, а сам задолжал России десятки миллиардов

25 июня 2020, 18:25  •  114 • В России

Коллекция нелепых претензий Киева к Москве пополнилась новым «экспонатом»: 23 июня замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил о том, что с 2014 года Россия якобы задолжала незалежной около $100 миллионов за каждый год базирования Черноморского флота в Крыму. И не вносит никаких платежей. И при этом Россия-де нарушила международное право. Тут, конечно, имеется ввиду старая песенка про «аннексию» Крыма. У Москвы на сей счет железный контрагумент: Крым возвратился в Россию с соблюдением всех канонов международного права — добровольно и на основе результатов референдума. И фактически с 18 марта 2014 года является законным субъектом Российской Федерации.

Следовательно, вопрос о плате Киеву за аренду базы для Черноморского флота отпадает: мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота, а деньги за это платить Украине. К тому же Россия расторгла соглашение о базировании флота в одностороннем порядке.

Еще 2 апреля 2014 года Министерство иностранных дел РФ направило ноту посольству Украины в России, уведомив о вступлении в силу Федерального закона «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины». Но Киев считает, что соглашение действует. Ну, так ему хочется. Авось удастся выбить из Москвы «халявные» деньги. К тому же бывший президент Украины Петр Порошенко в 2018 голу издал указ, который потребовал аннулировать все соглашения и договоры незалежной с Россией. Какие после этого могут быть претензии к Москве?

«Все эти заявления – очередная политическая авантюра, -

заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.- Россия не должна Украине ничего за базирование флота. Крым в 2014 году законным путем, согласно всем международным нормам, вернулся на свою историческую родину. Сегодня стоит выдвигать встречные требования к Киеву, ставить вопрос о взыскании ущерба за период разрушения и разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине. Это был период украинской оккупации Крыма. По нашим предварительны подсчетам, убытки составляют более 2 трлн рублей».

Но есть и другие встречные требования.

Тут стоит вспомнить газовую войну Газпрома с «Нафтогазом», когда украинцы нарушили правило «бери или плати» и задолжали россиянам более $31 млрд.

А возьмите другой факт. В декабре 2013 году Виктор Янукович и Владимир Путин договорились о кредите ($15 млрд). Москва успела выдать только первый транш — $3 млрд. При этом оформлен он был по всем международным финансовым правилам — в виде покупки государственных финансовых обязательств Украины. В декабре 2015 года Украина в одностороннем порядке объявила мораторий на выплату всех долгов перед Россией. Москва эти действия обжаловала, и 29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину выплатить России сумму долга с процентами. Но Киев уже три года тянет волынку. Где деньги, Зе?…

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослуживцем
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
24 июня 2020, 22:25
Парад Победы прошел на авиабазе Хмеймим в Сирии
25 июня 2020, 13:25
Сыровар Олег Сирота: «Благодаря поправкам в Конституцию, России не нужны будут мигранты»
25 июня 2020, 13:25
Песков пытался проголосовать за день до открытия участков
25 июня 2020, 17:25
Командовать «мягкой силой» России назначен внук Примакова
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до па...
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослу...
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 02:00
Гарри одумался: Блудный принц Уэльский возвращается в Великобританию. А как же Меган?
19 июня 2020, 17:00
Только после согласования: Москва вынесла Киеву строгое предупреждение
24 июня 2020, 03:00
"Крови прольётся очень много, но": Военный эксперт оценил, может ли Украина победить Россию
22 июня 2020, 09:00
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе рассказал Баранец
24 июня 2020, 00:00
Страны Европы переругались из-за российской статьи
22 июня 2020, 02:00
Ответ украинскому писателю из Кропивницкого
24 июня 2020, 15:00
Русский доктор из США сообщил о "самой непонятной штуке" с COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.