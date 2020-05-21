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Киев требует от НАТО репараций в размере 200 миллиардов за отказ выполнять Будапештский меморандум

21 мая 2020, 17:55  •  156 • Украина

Украина требует от НАТО 200 миллиардов долларов компенсации за подписанный четверть века назад Будапештский меморандум. Тот самый, согласно которому страна отказалась от ядерного оружия. Мысль содрать денег пришла в голову экс-заместителю главы администрации Порошенко Андрею Сенченко.

Свои претензии к НАТО он озвучил в эфире одного из телеканалов, мотивируя тем, что «в случае отказа Украины от подписания документа возникла бы угроза распространения в мире ядерных ракетных технологий и ядерных компонентов». Проще говоря, расписался в несостоятельности Киева контролировать смертоносные запасы, и они бы расползлись по всему миру.

Но Сенченко эти несостыковки не смущают, и он требует, чтобы станы-выгодополучатели Будапештского меморандума раскошелились в пользу безъядерной Украины. Конечно, до аппетитов Яценюка, который в свое время требовал от России триллион долларов за Крым, бывший соратник Юлии Тимошенко не дотягивает. Но все равно напоминает странам НАТО, что они несли бы огромные расходы в течение последних 26 лет, если бы ядерное оружие осталось на Украине.

«Альянсу пришлось бы выделять гораздо больше средств на оборону, чем им было затрачено. Мы считаем, что прямой выигрыш составил как минимум один триллион долларов, и Украина имеет право ну хотя бы на 20% от этого экономического эффекта - 200 миллиардов», - аргументирует свои претензии Сенченко.

В общем, украинские отставники любыми способами пытаются сшибить деньгу с американских партнеров за былые заслуги, напоминая старую проститутку, которая выпрашивает деньги у бывших клиентов, мотивируя это качеством прошедших сексуальных утех. Между тем, сам факт передачи ядерного оружия России, а также признания ее правопреемником СССР, были условиями признания независимости Украины. К слову, и Будапештский меморандум является протоколом о намерениях, но никак не договором, о чем неоднократно говорили на Западе. Однако, несколько недель назад Окружной административный суд Киева признал подписанный в 1994 году документ полноценным международным соглашением. И теперь это дает Украине право (ну, так думают ее политики), шантажировать подписантов. Наверняка, скоро найдутся деятели, которые начнут требовать репараций не только от НАТО, но и от РФ.

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