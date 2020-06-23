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Киев требует от Москвы выплату миллионов долларов долга
23 июня 2020, 18:00 • 178 • Политика
Власти Украины грозят забросать Россию международными исками из-за базы ЧФ в Крыму
В Киеве до сих пор считают, что Москва должна платить Незалежной по $100 млн в год за аренду базы Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Он отметил, что Москва в одностороннем порядке денонсировала договор о базировании ЧФ на полуострове, а в Киеве полагают, соглашение остается в силе, поскольку "правовые процедуры не были соблюдены, а русские нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории".
Пан Боднар утверждает, что Россия обязана платить по $100 млн в год, однако этого не происходит с 2014 г., пишет "Царьград". Дипломат убежден, что Москва "будет долго платить не только по договорам", но и за "агрессию" и "оккупацию".
"Ведь, кроме международных исков Украины против России, есть еще иски государственных и частных компаний", – заявил он в интервью "Укринформу".
Ранее этому же изданию он поведал, что Киев будет разрывать двусторонние договора с Москвой, которых осталось еще 300. Пока власти Незалежной не торопятся это делать, чтобы не навредить тем гражданам своей страны, которые находятся или живут на территории РФ, а также просто этническим украинцам-россиянам.
Напомним, пришедший на волне госпереворота к власти, теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2018-го грозился убрать Черноморский флот из Крыма, как только Киев сможет его "вернуть". Он предложил вычеркнуть из Конституции норму, позволяющую России базировать ЧФ РФ на полуострове.
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