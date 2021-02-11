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Киев толкает НАТО к третьей мировой войне призывом летать над Крымом
11 февраля 2021, 17:05 • 173 • Политика
Власти Незалежной хотят руками альянса для себя таскать каштаны из огня
Киевский режим как будто подстрекает НАТО к третьей мировой войне, предлагая альянсу для своих операций использовать воздушное пространство над российским Крымом. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики при президенте РФ Александр Молохов.
Напомним, накануне в Брюсселе министр инфраструктуры Незалежной Владислав Криклий на переговорах с замгенсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил альянсу воспользоваться небом Крыма при транспортировке своих войск и грузов.
"Полагаю, надо назвать вещи своими именами. Подобное предложение равносильно подстрекательству к третьей мировой войне. В данном случае этот украинский министр предлагает свою страну дяде Сэму на заклание", – цитирует РИА "Новости" Молохова.
Он указал о двух международных скандалах, связанных с паном Криклием. Во-первых, украинский министр из-за предоставленного поддельного теста на коронавирус был отстранен в ноябре 2020 г. от встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. Во-вторых, в том же месяце прошлого года он сорвал договор с Польшей по автоперевозкам, опубликовав в "Фейсбук" пост о том, что Украина "дожала поляков".
"Теперь этот не отягощенный интеллектом товарищ решил попробовать предложить натовцам "таскать для Украины каштаны из огня", – сказал Молохов. Он считает, что американцам не нужны такие "услужливые дураки", поэтому в Вашингтоне подобные предложения никто всерьез не будет рассматривать.
Ранее сегодня глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокацией заявление пана Криклия, заметив, что таким образом киевский режим становится на очень опасный путь. Он также счел действия представителя Незалежной попыткой стравить НАТО с Россией, но предсказал провал такой политики Киева.
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