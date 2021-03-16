Киев стреляет себе в ногу: Затулин о водной блокаде Крыма

Продолжая водную блокаду, киевские «стратеги» стреляют себе в ногу, обнажая свое лицемерие и двуличие. Об этом рассказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Константин ЗатулинУкраина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке., — отметил Затулин.По его мнению, продолжая водную блокаду, киевские стратеги стреляют себе в ногу, обнажая своё лицемерие и двуличие.», — сказал Затулин.