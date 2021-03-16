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Киев стреляет себе в ногу: Затулин о водной блокаде Крыма

16 марта 2021, 22:25  •  113 • Украина

Продолжая водную блокаду, киевские «стратеги» стреляют себе в ногу, обнажая свое лицемерие и двуличие. Об этом рассказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Константин Затулин

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

«Эту проблему Крыму специально создали наши "друзья" с Украины. Они специально это сделали, чтобы породить недовольство на полуострове, чтобы показать крымчанам, чего они лишились в лице Украины. Например, лишились воды. Они пытались то же самое проделать с электроэнергией, но этого, как вы знаете, не произошло, потому что были быстро приняты меры», — отметил Затулин.

По его мнению, продолжая водную блокаду, киевские стратеги стреляют себе в ногу, обнажая своё лицемерие и двуличие.
«Если Киев считает Крым "оккупированным" и "аннексированным", то в таком случае большинство крымчан — "жертвы оккупации". Но вода ж нужна всем — и тем, кто "аннексирует", и "жертвам аннексии". Так в чём тогда логика украинской стороны, когда она вводит водную блокаду? Они, как Генрих IV забрасывал осаждённый Париж хлебом, "забрасывали" бы водой крымчан, попавших в такую сложную ситуацию из-за "злой" России», — сказал Затулин.

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