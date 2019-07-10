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Киев спустя пять часов забил тревогу: Сторожевик ВМФ РФ зашел в закрытую зону учений Sea Breeze

10 июля 2019, 15:24  •  49 • Политика
Сторожевик ВМФ РФ зашел в закрытую зону учений Sea Breeze, уверены в ВМС Украины. К слову, прежде чем сделать громкое заявление, украинцы выждали 5 часов.
Сторожевик ВМФ России зашел в закрытую зону учений Sea Breeze. По крайней мере, именно так ситуацию видят в ВМС Украины... На официальной странице пресс-центра командования ВМС Украины в Facebook ситуацию трактуют следующим образом:
"Корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 08:00 мск 10 июля зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции".
Российская сторона пока никак не комментировала подобное заявление. Тем не менее украинские представители настаивают: "Российский корабль не ответил на запросы". Правда, на этом какие бы то ни было подробности заканчиваются.
Кстати, если верить сути сообщения и дате публикации заявления, ВМС Украины ждали 5 часов, прежде чем сообщить о вторжении русских.
Напомним, Sea Breeze - это учения НАТО, где в том числе принимают участие украинские военные. Организаторы учений открыто говорят, что проводят их в качестве репетиции отражения агрессии России, что подразумевает тренировку на случай войны с нашей страной...
Фото: Facebook.com/navy.mil.gov.ua

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