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Киев спешно перебрасывает в Донбасс миротворцев "с боевым опытом"

27 июля 2020, 11:05  •  190 • Политика
Киев спешно перебрасывает в Донбасс миротворцев "с боевым опытом". В сообщении штаба силовой операции сказано, что это делается для предупреждения возможных провокаций.
На странице штаба силовой операции в Facebook сказано, что украинские военнослужащие начинают прибывать на линию обороны с ДНР и ЛНР. Они специально командированы.
"Большинство имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что командированные миротворцы должны "предупредить возможные провокации". Ещё одна их цель - облегчить украинским подразделениям выполнение боевых задач. При этом военные по-прежнему будут иметь возможность для самозащиты, ведь это предусмотрено Уставом Организации Объединённых Наций.
22 июля контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины были согласованы новые меры для достижения перемирия и прекращения внутриукраинского военного конфликта. Перемирие должно быть устойчивым, бессрочным и всеобъемлющим. С 27 июля меры начнут действовать.

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