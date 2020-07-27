Киев спешно перебрасывает в Донбасс миротворцев "с боевым опытом"

На странице штаба силовой операции в Facebook сказано, что украинские военнослужащие начинают прибывать на линию обороны с ДНР и ЛНР. Они специально командированы.

"Большинство имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что командированные миротворцы должны "предупредить возможные провокации". Ещё одна их цель - облегчить украинским подразделениям выполнение боевых задач. При этом военные по-прежнему будут иметь возможность для самозащиты, ведь это предусмотрено Уставом Организации Объединённых Наций.

22 июля контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины были согласованы новые меры для достижения перемирия и прекращения внутриукраинского военного конфликта. Перемирие должно быть устойчивым, бессрочным и всеобъемлющим. С 27 июля меры начнут действовать.