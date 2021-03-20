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Главная / Политика

Киев сорвал обязательства в "нормандском формате". Россия указала на промахи

20 марта 2021, 16:15  •  219 • Политика
Дмитрий Козак указал на неисполнение Киевом обязательств по "нормандскому формату". Кроме того, Россия призвала изменить принцип организации заседаний.
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак - представитель Москвы на переговорах в формате "нормандкой четвёрки", полагает, что коллегам следует изменить принцип организации заседаний группы. О подобном предложении Козака пишет ТАСС со ссылкой на некий источник в российской делегации. Коллегам по "нормандской четвёрке" в Париж, Берлин и Киев были направлены письма от российской стороны.
В посланиях отмечено, что эффективность встреч очевидным образом снижает ненадлежащая организация. А значит, пора подумать о применении принципа ротации председательствующих сторон. Таким образом, с меньшими временными затратами будут выработаны самые эффективные механизмы организации переговоров.
Козак, по словам источника, в своём письме также напомнил, что в ходе последней видеоконференции политических советников глав "нормандской четвёрки" украинская сторона так и не представила письменные предложения по франко-германскому проекту. Проект, напомним, называется "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". Кроме того, Киев письменно никак не отреагировал и на российские предложения по нашему проекту. Дмитрий Козак попросил коллег по "нормандскому формату" зафиксировать обязательства Украины о предоставлении их позиции не позднее 19 марта.
Источник передал информацию о письме Козака 20 марта. Очевидно, что зафиксировать придётся и срыв обязательств украинской стороны.

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