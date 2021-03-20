Киев сорвал обязательства в "нормандском формате". Россия указала на промахи

Дмитрий Козак указал на неисполнение Киевом обязательств по "нормандскому формату". Кроме того, Россия призвала изменить принцип организации заседаний.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак - представитель Москвы на переговорах в формате "нормандкой четвёрки", полагает, что коллегам следует изменить принцип организации заседаний группы. О подобном предложении Козака пишет ТАСС со ссылкой на некий источник в российской делегации. Коллегам по "нормандской четвёрке" в Париж, Берлин и Киев были направлены письма от российской стороны.

В посланиях отмечено, что эффективность встреч очевидным образом снижает ненадлежащая организация. А значит, пора подумать о применении принципа ротации председательствующих сторон. Таким образом, с меньшими временными затратами будут выработаны самые эффективные механизмы организации переговоров.

Козак, по словам источника, в своём письме также напомнил, что в ходе последней видеоконференции политических советников глав "нормандской четвёрки" украинская сторона так и не представила письменные предложения по франко-германскому проекту. Проект, напомним, называется "Ключевые кластеры по реализации Минских соглашений". Кроме того, Киев письменно никак не отреагировал и на российские предложения по нашему проекту. Дмитрий Козак попросил коллег по "нормандскому формату" зафиксировать обязательства Украины о предоставлении их позиции не позднее 19 марта.

Источник передал информацию о письме Козака 20 марта. Очевидно, что зафиксировать придётся и срыв обязательств украинской стороны.