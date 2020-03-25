Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Подлость на уровне политики": Польша не пустила российские самолеты в Италию
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы...
«Коронавирус имеет особый способ проникновения в клетки»: врач-инфекционист о ме...
В Германии разразился скандал из-за Лаврова
Главная / Украина

Киев сорвал договорённости о создании консультативного совета с Донецком и Луганском

25 марта 2020, 17:35  •  122 • Украина
Ожидалось, что сегодня на заседании трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, - подпишут соглашение об учреждении консультативного совета по урегулированию ситуации. Но компромисс, который бы привёл к замирению сторон, заставив украинские власти и представителей народных республик напрямую, без посредников, договориться между собой, так и не состоялся. По официальной версии, из-за коронавируса, на который нынче принято вешать всех собак.
А, на самом деле, причина совсем не в коронавирусе. Заявляя о готовности договориться с Донбассом, глава президентской администрации Зеленского Андрей Ермак ставил условие – взамен Москва должна была оказать Киеву финансовую помощь в размере 7 миллиардов долларов. По нашим сведениям, в этом отказано не было, российская сторона взяла лишь паузу, чтобы изучить вопрос детальней и прописать по пунктам, что взамен должен был гарантировать Киев. Но, вместо того, чтобы дождаться взвешенного решения, представители Киева заявили, что торг, де, неуместен, и попытались получить столь нужные средства у Пекина и МВФ. Но и там решить вопрос наспех Ермаку не удалось, а МВФ напомнил, что любые новые транши будут увязаны с принятием закона о приватизации земли. В Пекине же обещали подумать, даровав, тем самым, команде Зеленского надежду. И, похоже, подспудно сорвав переговоры с Донбассом, - ведь теперь для Киева не так уж и важно, одолжит Москва несколько миллиардов или нет. Вся надежда теперь на Китай!
Предполагалось, что в консультативный совет войдёт 10 представителей от Украины, по 5 – от народных республик, и по одному от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Стоит напомнить, что перспектива создания примирительного консультативного органа вызвала в рядах «слуг народа» настоящий бунт – несколько десятков депутатов устроили демарш, объявив о несогласии с президентской линией и о своей поддержке курса на продолжение гражданской войны до победного конца. Таким образом, заставить стороны конфликта на Донбассе договариваться напрямую пока не удаётся. Посмотрим, как пойдёт дело, когда и Пекин откажет Зеленскому в финансовой помощи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
24 марта 2020, 22:35
Коронавирус: Почему на Украине все будет еще хуже, чем в Италии
24 марта 2020, 20:35
Пробито очередное дно: Пропал калабуховский дом! В Киеве жители повадились исполнять ночью гимн
24 марта 2020, 20:35
Тимошенко вынесла приговор: Карантин Зеленского продержится месяц – потом распад страны
25 марта 2020, 13:35
Арсен Аваков перешел в наступление
25 марта 2020, 13:35
Владимир Зеленский намерен увести у Арсена Авакова его бандеровскую свиту
25 марта 2020, 13:35
В окружении Владимира Зеленского сцепились «изоляционисты» и «западники»
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 марта 2020, 03:35
Украина направляется по прямой в морг. Россия должна спастись, отойдя на безопасное р...
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норв...
25 марта 2020, 05:35
"Заражённый" поезд: Толпа пассажиров из Риги в обход оцепления ринулась в К...
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась еди...
25 марта 2020, 07:35
Выучил несколько слов по-русски. Снявший флаг ЕС итальянец обратился к Путину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2020, 01:35
"Кроме России, никто не поможет": Кошкин объяснил "разворот" Норвегии на 180 градусов
20 марта 2020, 01:35
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозлило Баранца
24 марта 2020, 04:35
"Теперь уже точно Путин нападёт": военные США эвакуировались из Одессы - Витязева
19 марта 2020, 02:35
Сатановский предупредил, когда России ждать войны
23 марта 2020, 17:35
"Час расплаты наступил, и пусть кровь смоет русскую грязь"
22 марта 2020, 10:35
Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу
21 марта 2020, 00:35
"Ну, Володя...": Лукашенко пошутил о чужой "дерзкой жене"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.