Киев сорвал договорённости о создании консультативного совета с Донецком и Луганском

Ожидалось, что сегодня на заседании трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск, - подпишут соглашение об учреждении консультативного совета по урегулированию ситуации. Но компромисс, который бы привёл к замирению сторон, заставив украинские власти и представителей народных республик напрямую, без посредников, договориться между собой, так и не состоялся. По официальной версии, из-за коронавируса, на который нынче принято вешать всех собак.

А, на самом деле, причина совсем не в коронавирусе. Заявляя о готовности договориться с Донбассом, глава президентской администрации Зеленского Андрей Ермак ставил условие – взамен Москва должна была оказать Киеву финансовую помощь в размере 7 миллиардов долларов. По нашим сведениям, в этом отказано не было, российская сторона взяла лишь паузу, чтобы изучить вопрос детальней и прописать по пунктам, что взамен должен был гарантировать Киев. Но, вместо того, чтобы дождаться взвешенного решения, представители Киева заявили, что торг, де, неуместен, и попытались получить столь нужные средства у Пекина и МВФ. Но и там решить вопрос наспех Ермаку не удалось, а МВФ напомнил, что любые новые транши будут увязаны с принятием закона о приватизации земли. В Пекине же обещали подумать, даровав, тем самым, команде Зеленского надежду. И, похоже, подспудно сорвав переговоры с Донбассом, - ведь теперь для Киева не так уж и важно, одолжит Москва несколько миллиардов или нет. Вся надежда теперь на Китай!

Предполагалось, что в консультативный совет войдёт 10 представителей от Украины, по 5 – от народных республик, и по одному от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Стоит напомнить, что перспектива создания примирительного консультативного органа вызвала в рядах «слуг народа» настоящий бунт – несколько десятков депутатов устроили демарш, объявив о несогласии с президентской линией и о своей поддержке курса на продолжение гражданской войны до победного конца. Таким образом, заставить стороны конфликта на Донбассе договариваться напрямую пока не удаётся. Посмотрим, как пойдёт дело, когда и Пекин откажет Зеленскому в финансовой помощи.