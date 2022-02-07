Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "т...
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую &q...
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеле...
Главная / Политика

Киев сообщил о прибытии дипломатов из Чехии, Словакии и Австрии в Донбасс

07 февраля 2022, 14:40  •  70 • Политика
МИД Украины сообщил о прибытии дипломатов из Чехии, Словакии и Австрии в Станицу Луганскую в Донбассе.
По данным украинского дипломатического ведомства, представители трёх стран сейчас находятся на линии соприкосновения.
Ранее официальный представитель УНМ ДНР, полковник Эдуард Басурин заявил о прибытии на линию соприкосновения в Донбассе наёмников из Польши. Информация о визите непрошеных гостей оказалась в распоряжении разведки.
Разведка считает, что польские наёмники будут помогать украинским подразделениям запугивать население Донбасса и разрушать инфраструктуру. Подробнее - в расширенной версии материала Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


70
Источник
Похожие новости
07 февраля 2022, 07:05
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда потянутся гробы..."
07 февраля 2022, 03:00
Байден одной фразой выразил отношение к сближению России и Китая
07 февраля 2022, 01:15
"США будут ошеломлены": Американский экс-офицер спрогнозировал разгром в случае войны против России
07 февраля 2022, 04:45
Отношение к Эрдогану изменилось? Москва не видит в нём посредника - эксперт
07 февраля 2022, 08:50
Шольц готовит России новые неприятности: "Обойдётся очень дорого"
07 февраля 2022, 10:35
Крым русский. Точка: На Эрдогана уже давят свои же
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 февраля 2022, 07:05
Монтян выдала "потрясающую новость" о наёмниках Киева: "Когда потянутс...
07 февраля 2022, 03:00
Байден одной фразой выразил отношение к сближению России и Китая
07 февраля 2022, 01:15
"США будут ошеломлены": Американский экс-офицер спрогнозировал разгром в сл...
07 февраля 2022, 04:45
Отношение к Эрдогану изменилось? Москва не видит в нём посредника - эксперт
07 февраля 2022, 08:50
Шольц готовит России новые неприятности: "Обойдётся очень дорого"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
04 февраля 2022, 00:55
"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
03 февраля 2022, 03:55
"На Италию можно опереться": Одна фраза Путина свела на нет пропаганду Запада – эксперт
02 февраля 2022, 16:50
Военный самолёт США спешно покинул территорию Донбасса. Что случилось?
01 февраля 2022, 15:45
"Это будет поражение России": Кедми озвучил самый пессимистичный сценарий
06 февраля 2022, 02:30
"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским дипломатам в США
03 февраля 2022, 09:45
"Хо-хо просто": Лавров блистательно разбил Венедиктова в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.