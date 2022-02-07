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Киев сообщил о прибытии дипломатов из Чехии, Словакии и Австрии в Донбасс
07 февраля 2022, 14:40 • 70 • Политика
МИД Украины сообщил о прибытии дипломатов из Чехии, Словакии и Австрии в Станицу Луганскую в Донбассе.
По данным украинского дипломатического ведомства, представители трёх стран сейчас находятся на линии соприкосновения.
Ранее официальный представитель УНМ ДНР, полковник Эдуард Басурин заявил о прибытии на линию соприкосновения в Донбассе наёмников из Польши. Информация о визите непрошеных гостей оказалась в распоряжении разведки.
Разведка считает, что польские наёмники будут помогать украинским подразделениям запугивать население Донбасса и разрушать инфраструктуру. Подробнее - в расширенной версии материала Царьграда.
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