МИД Украины сообщил о прибытии дипломатов из Чехии, Словакии и Австрии в Станицу Луганскую в Донбассе.

По данным украинского дипломатического ведомства, представители трёх стран сейчас находятся на линии соприкосновения.

Ранее официальный представитель УНМ ДНР, полковник Эдуард Басурин заявил о прибытии на линию соприкосновения в Донбассе наёмников из Польши. Информация о визите непрошеных гостей оказалась в распоряжении разведки.

Разведка считает, что польские наёмники будут помогать украинским подразделениям запугивать население Донбасса и разрушать инфраструктуру. Подробнее - в расширенной версии материала Царьграда.