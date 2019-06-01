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Киев сообщил о планах США признать Украину главным союзником вне НАТО
01 июня 2019, 21:39 • 19 • Украина
Украинское посольство в США сообщило, что в конгрессе представлен законопроект о предоставлении Киеву статуса главного военно-политического союзника Вашингтона вне НАТО.
Reuters
«Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период с момента вступления данного документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Также документ подразумевает передачу вооружений и продажу летальных оборонных средств ВСУ, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем.
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил о планах Вашингтона увеличить траты на военную помощь Киеву в 2020 году.
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