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Киев сообщил о планах США признать Украину главным союзником вне НАТО

01 июня 2019, 21:39  •  19 • Украина
Украинское посольство в США сообщило, что в конгрессе представлен законопроект о предоставлении Киеву статуса главного военно-политического союзника Вашингтона вне НАТО.
 
Reuters
 

«Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период с момента вступления данного документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Также документ подразумевает передачу вооружений и продажу летальных оборонных средств ВСУ, в том числе противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил о планах Вашингтона увеличить траты на военную помощь Киеву в 2020 году.

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