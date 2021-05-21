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Киев сообщил, когда "станет понятно" с Донбассом. Причины завязаны на Путине

21 мая 2021, 06:05  •  153 • Политика
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, когда "станет понятно" с Донбассом. Он назвал конкретную дату и причины, которые в основном зависят от президента России Владимира Путина.
Арестович считает, что сразу несколько моментов могут повлиять на ситуацию в Донбассе. Одним из главных является встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. По словам украинского политика, этот саммит "много что решит".
Второй момент - другая встреча президента России. На этот раз с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Она также может многое решить или не решить", - неопределённо заявил Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Ещё одной из важных причин изменения ситуации могут стать выборы в Государственную думу России. В списке Арестовича оказался и такой фактор, как смена канцлера Германии.
"1 октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом", - считает политик.
Он объяснил, что эта дата озвучена с учётом запланированных на сентябрь учений "Запад-2021", которые должны пройти неподалёку от границ Украины.

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