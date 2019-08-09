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Киев согласовывает с Вашингтоном условия поставок ПТРК Javelin

09 августа 2019, 16:39  •  86 • Украина
Украина согласовывает с США условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
 
© Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
 

«Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия», — сказал он журналистам, его слова приводит Интерфакс.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что более 90% военно-технической помощи, полученной его страной за четыре года, было направлено Вашингтоном.

В июне палата представителей США одобрила помощь Украине почти на $700 млн.

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