Киев согласовывает с Вашингтоном условия поставок ПТРК Javelin

Украина согласовывает с США условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия», — сказал он журналистам, его слова приводит Интерфакс.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что более 90% военно-технической помощи, полученной его страной за четыре года, было направлено Вашингтоном.

В июне палата представителей США одобрила помощь Украине почти на $700 млн.