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Киев сочинил план "возвращения" Крыма и Донбасса

13 августа 2020, 00:20  •  82 • Политика
Севастополь. Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
"Предателей и перебежчиков" ждет суровое наказание
Специальная рабочая группа на Украине создала "концепцию правосудия переходного времени" для Крыма и народных республик Донбасса. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".
Источники издания в Незалежной назвали документ очень важным, поскольку он дает украинским гражданам на неподконтрольных киевским властям территориях почувствовать, что люди "не брошены и не забыты".
"Сами они получат помощь от государства, когда война закончится, их обидчики будут наказаны", – сказал собеседник "Ъ".
"Предатели и перебежчики", добавил источник, должны помнить, что они "обязательно понесут ответственность и предстанут перед судом за измену родине". Он подчеркнул, что возвращение Крыма и Донбасса "домой с каждым днем все ближе".
Напомним, работа над документом началась в августе 2019 года, о чем "Утро.ру" писало. Тогда новый лидер украинцев Владимир Зеленский сообщил, что концепция прояснит, какой будет жизнь населения Крыма и Донбасса после "восстановления" над ними контроля Киева.
Заметим, что окончательный вариант стратегии "деоккупации" так и не обнародован, однако раскрыты некоторые ее подробности. Кстати, сегодня на одну из частей документа, а именно создание "комиссии правды", уже откликнулись в Крыму, назвав ее "полным бредом" и "извращенной фантазией" постмайданных деятелей.
Как пишет "Ъ", на основании концепции Киев намерен привлекать к ответственности граждан, совершивших преступления против украинского государства. Документ поможет рассчитать размеры компенсаций за утраченное имущество, будет регулировать вопросы амнистии, а также восстановит органы правосудия.
Согласно концепции, предусматривается запрет на занятие любых госдолжностей для работавших на руководящих постах в Крыму или ДНР/ЛНР.
Сам документ уже якобы находится в Офисе президента Украины.
О "переходном правосудии" мы также писали осенью прошлого года.

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