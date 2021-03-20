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Киев собрался "вернуть" украинцам право владеть землей в Крыму

20 марта 2021, 19:55  •  117 • Политика
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
В Незалежной выступили с очередным бестолковым заявлением
На Украине в очередной раз зачем-то устроили истерику из-за решения российских властей по нашему Крыму. С 20 марта иностранцы не имеют права владеть землей на большей части полуострова. В Киеве тут же затопали ножками и объявили, что российский закон "юридически ничтожный".
С таким высказыванием выступил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Дипломат считает, что для Украины решение не повлечет правовых последствий. Более того, Николенко заявил "РБК Украина", передают "Известия", что Киев "вернет" Крым, а потом восстановит украинцев в правах на землю.
Собрался пресс-секретарь Украины обсуждать этот вопрос и на "Крымской платформе" в августе этого года.
Президент России Владимир Путин в 2020-м подписал указ, согласно которому большинство территорий Крыма признаны приграничными. В этих районах иностранцы не могут владеть участками. Речь идет о 19 из 25 муниципальных образований полуострова. Запрет действует и в 12 муниципалитетах Севастополя.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна выдавит Россию из Крыма, за что был поднят на смех. Киев не может смириться с решением крымчан уже семь лет, ровно столько прошло с момента воссоединения полуострова с родной гаванью. На днях в стране прошли праздничные мероприятия по случаю годовщины референдума. В связи с этим Владимир Путин сделал заявление.

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