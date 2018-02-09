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Киев собрался противодействовать "информационной агрессии" Москвы

09 февраля 2018, 23:54  •  114 • Политика
На Украине утвердили указ о противодействии "информационной агрессии" России.
Указ "О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии" России утвердил украинский президент Петр Порошенко в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщается на сайте главы Незалежной.
Этот документ ранее одобрил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Согласно указу его выполнение будет контролировать секретрь Совета нацбезопасности Александр Турчинов.
В чем заключается "информационная агрессия" России и как ей предполагается противодействовать, не уточняется.
Указ начинает действовать с момента его публикации.

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