Киев собрался противодействовать "информационной агрессии" Москвы

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На Украине утвердили указ о противодействии "информационной агрессии" России.

Указ "О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии" России утвердил украинский президент Петр Порошенко в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщается на сайте главы Незалежной.

Этот документ ранее одобрил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Согласно указу его выполнение будет контролировать секретрь Совета нацбезопасности Александр Турчинов.

В чем заключается "информационная агрессия" России и как ей предполагается противодействовать, не уточняется.

Указ начинает действовать с момента его публикации.