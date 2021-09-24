Глава "Оператора ГТС Украина" Сергей Макагон придумал, как гарантировать стране сохранение транзита газа. Киев собрался форсировать заключение нового контракта с "Газпромом" до истечения предыдущего.

Контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает только в 2024 году, однако Сергей Макагон заявил о том, что новое соглашение необходимо заключить немедленно.

"Мы настаиваем на том, чтобы контракт на транзит газа должен быть подписан немедленно, не дожидаясь конца 2024 года", - произнёс он во время круглого стола, который в формате видеоконференции организовал американский аналитический центр Atlantic Council*.

Макагон добавил, что Киев будет тщательно отслеживать процесс сертификации достроенного Россией газопровода "Северный поток – 2". Это делается для того, чтобы не делалось никаких исключений в требованиях Третьего энергетического пакета. Глава ГТС Украины выразил надежду, что процесс сертификации затянется.

"Северный поток – 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока – 2".

В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию. У США есть цель снабжать Европу своим сжиженным природным газом. Россия много раз подчёркивала, что "Северный поток – 2" – исключительно коммерческий проект. Энергоресурсы в качестве инструмента давления Москва никогда не использовала и не собирается этого делать.

* Организация признана нежелательной на территории России.