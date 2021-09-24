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Киев собрался форсировать заключение нового контракта с "Газпромом"
24 сентября 2021, 23:55 • 63 • Политика
Глава "Оператора ГТС Украина" Сергей Макагон придумал, как гарантировать стране сохранение транзита газа. Киев собрался форсировать заключение нового контракта с "Газпромом" до истечения предыдущего.
Контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает только в 2024 году, однако Сергей Макагон заявил о том, что новое соглашение необходимо заключить немедленно.
"Мы настаиваем на том, чтобы контракт на транзит газа должен быть подписан немедленно, не дожидаясь конца 2024 года", - произнёс он во время круглого стола, который в формате видеоконференции организовал американский аналитический центр Atlantic Council*.
Макагон добавил, что Киев будет тщательно отслеживать процесс сертификации достроенного Россией газопровода "Северный поток – 2". Это делается для того, чтобы не делалось никаких исключений в требованиях Третьего энергетического пакета. Глава ГТС Украины выразил надежду, что процесс сертификации затянется.
"Северный поток – 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока – 2".
В Киеве полагают, что из-за этого газопровода будет остановлен транзит русского газа через украинскую территорию. У США есть цель снабжать Европу своим сжиженным природным газом. Россия много раз подчёркивала, что "Северный поток – 2" – исключительно коммерческий проект. Энергоресурсы в качестве инструмента давления Москва никогда не использовала и не собирается этого делать.
* Организация признана нежелательной на территории России.
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