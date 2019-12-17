Киев снова "майданит": У рады начались столкновения полиции и националистов

В Киеве начались столкновения между полицией и протестующими у здания Верховной рады. Активное участие в этом принимают украинские националисты и радикалы, сообщает украинский телеканал "Наш".

Отмечается, что столкновения начались после того, как полиция не дала митингующим поставить палатки у здания парламента. В правоохранителей полетели камни и бутылки. Наиболее активную роль в этом играют члены националистической организации "Национальный корпус".

Сообщается, что некоторым участникам столкновений понадобилась скорая помощь. Были госпитализированы двое силовиков и один мужчина из протестующих. Наиболее активные участники беспорядков задержаны.

Напомним, что у здания одновременно проходит несколько акций протеста. В основном люди выступают против навязанного Международным валютным фондом закона о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.