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Киев снова "майданит": У рады начались столкновения полиции и националистов
17 декабря 2019, 22:54 • 12 • Политика
У здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией, есть пострадавшие. Главные зачинщики беспорядков - украинские националисты из "Национального корпуса", сообщают украинские СМИ.
В Киеве начались столкновения между полицией и протестующими у здания Верховной рады. Активное участие в этом принимают украинские националисты и радикалы, сообщает украинский телеканал "Наш".
Отмечается, что столкновения начались после того, как полиция не дала митингующим поставить палатки у здания парламента. В правоохранителей полетели камни и бутылки. Наиболее активную роль в этом играют члены националистической организации "Национальный корпус".
Сообщается, что некоторым участникам столкновений понадобилась скорая помощь. Были госпитализированы двое силовиков и один мужчина из протестующих. Наиболее активные участники беспорядков задержаны.
Напомним, что у здания одновременно проходит несколько акций протеста. В основном люди выступают против навязанного Международным валютным фондом закона о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.
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