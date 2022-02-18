Киев снова пошёл против Запада: Секретарь СНБО Украины отказался верить в войну с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны С(НБО) Украины Алексей Данилов отказался верить в войну с Россией. Этим фактически Киев снова пошёл против Запада, однако есть нюанс.

Данилов заявил, что полномасштабной операции со стороны России в адрес Украины не наблюдает. Однако секретарь СНБО дал другое определение действиям, которые якобы происходят по приказу Москвы.

По его мнению, в Донбассе совершаются "провокации со стороны России". Их цель – спровоцировать ВСУ на "мощный ответ". Тогда Киев обвинят в том, "чего он делать не собирается".

В эфире телеканала "1+1" Алексей Данилов заявил, что Киеву придётся быть сдержанным, не поддаваясь на провокации. Однако ВСУ "абсолютно готовы" к таким ситуациям.

Запад, а вслед за ним и Киев, вновь и вновь заявляют о своей обеспокоенности нарастающей "агрессией" со стороны России рядом с украинскими границами. В Москве неоднократно отвергали обвинения в якобы готовящемся "вторжении". Кремль подчёркивал: никакое нападение не планируется, однако подобные заявления об "агрессии России" могут стать предлогом для расширения военного присутствия НАТО неподалёку от русских границ.

Слова Данилова можно расценить, как Киев пошёл против Запада. Впрочем, уже не впервые. Ранее президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что нагнетание ситуации о "нападении" России на Незалежную вредит экономике последней.