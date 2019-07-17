Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине» с улиц убрали

В последний раз я была в Киеве в марте - накануне президентских выборов. Наблюдала последние конвульсии Петра Порошенко на посту главы государства, видела, как толпа орет ему на митингах «ганьба!» (позор) и «обокрал армию», разговаривала и с горожанами, и даже с военными (теми самыми, что борются с «террористами» в Донбассе), и все, как один, мне тогда твердили: «Достало! Хотим жить по-новому!». И вот это новое в лице Владимира Зеленского пришло.

Два месяца после инаугурации. Полегчало ли нашим братьям-украинцам?

ВОЕНЩИНА ВСЕМ НАДОЕЛА

- Не страшно было к нам ехать? Говорят, у вас в России пугают, что на Украине голод и опасно, - расспрашивает меня с пристрастием таксист.

Уверяю его, что слухи о российской пропаганде преувеличены. А про себя замечаю, что ведь действительно не страшно. По крайней мере пока. Прохождение украинской границы (я добиралась в Киев на поезде) оказалось чистой формальностью. Обязательное приглашение (это отличная статья доходов для проводников поездов – даешь 200 гривен на лапу, и приглашение из Украины на следующий день приезжает в Россию) даже не спросили. Сумки не досматривали. Сняли лишь отпечатки пальцев и – «ласково просимо!». При Порошенко контроль был жестче.

Подхожу к зданию СБУ (Служба безопасности Украины). Напротив него - офис погранслужбы. На нем в марте красовалась огромная растяжка «Слава Украине! Героям Слава!». За фотографированием этой растяжки, а также памятника козаку переможецу (изображает козака на коне, протыкающего копьем двуглавого дракона, символизирующего Россию) меня тогда и застукали сбушники. От слов «Вы чего тут ходите и фотографируете?» душа ушла в пятки. Пришлось оправдываться, что я просто туристка. Обошлось – проверили паспорт и отпустили.

И вот я снова под окнами СБУ.

А растяжки той уже и в помине нет!

Козак, правда, еще стоит.

Воинственной риторики по-порошенковски в Киеве действительно стало меньше. Исчезли растяжки с бандеровскими лозунгами и на многих других улицах.

- Раньше из каждого утюга звучало «война до победного конца!». А народ становился все беднее. При Азарове (глава правительства при Януковиче) картошка стоила 2 гривны за кило, а сейчас 20 гривен, «коммуналка» бешено подорожала. По улице идешь – вокруг полно людей в военной форме. И попробуй против этого возрази: формально ведь страна «воюет за свои территории». А сейчас спокойнее стало, накал снизился, - делится со мной знакомый украинский блогер.

Но свои имена большинство моих собеседников в Киеве по-прежнему просят не называть. Мало ли, как оно повернется. Сейчас время неопределенное.

Если в президентскую компанию штаб Зеленского завоевывал электорат исключительно в соцсетях и телевизоре, то сейчас концепция изменилась. Теперь - все на улицу. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

ТАНЦУЙТЕ! ВЕСЕЛИТЕСЬ! ГОЛОСУЙТЕ!

Напряжения на улицах Киева действительно не чувствуется. И это несмотря на то, что в ближайшее воскресенье - 21 июля на Украине снова выборы. На этот раз - в Верховную Раду. В политическом плане они не уступают президентским. Украина – парламентско-президентская республика, и, не имея большинства в Раде, ни один даже самый хороший президент не сможет протолкнуть свои решения. Именно Рада формирует правительство. И потому партии Зеленского – «Слуга народа» - это большинство в Раде нужно получить кровь из носа.

- На руку Зеленскому играет то, что сейчас лето. Нам летом не приходят платежки за тепло, поэтому в финансовом плане людям полегче, а вот осенью все встанет на свои места, - замечает мой киевский знакомый.

Вообще команда Зеленского всеми силами старается сделать людям праздник. Если в президентскую компанию штаб Зеленского завоевывал электорат исключительно в соцсетях и телевизоре, где показывали мега-хитовый сериал «Слуга народа», то сейчас концепция изменилась. Теперь - все на улицу. Софийская площадь. Я на концерте партии Зеленского. На сцене - звезды украинской эстрады и «Квартала 95», из которого вышел и сам нынешний президент. Народу раздают футболки и бейсболки с эмблемами «Слуги народа». Все радостно напяливают их на себя и пляшут. Со сцены – никакой политики. Артисты «Квартала 95», ранее блиставшие политической сатирой, вдруг стали … ну совершенно аполитичными. Шутки - про постель и алкоголь. Народ все равно ржет. И лишь баннеры по краям сцены напоминают, за кого надо отдать свой голос 21-го числа, чтобы и дальше плясалось и смеялось.

На сцене - звезды украинской эстрады и «Квартала 95», из которого вышел и сам нынешний президент. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

«ТАК И НАДО С НИМИ, ВОРАМИ»

В восторге народ и от новой тактики Зеленского - прилюдного унижения чиновников с последующим отправлением их в отставку.

- Все думали он комик, а он как начал чинуш увольнять «вы что, за идиота меня держите?». Так и надо с ними, ворами! А то вон наши газеты писали, что Зеленский тупой, что ему все на ухо шепчут. Да ничего подобного! Вон он как совещания проводит, во все вникает! Я за него на выборах не голосовала, а сейчас бы проголосовала,- говорит мне продавщица магазина Наталья.

Сердца таких, как она, Зеленский действительно завоевал. Надолго ли?

- Зеленский самоутверждается. Но делать это он сможет лишь пока с него самого не начнут спрашивать. А спрашивать начнут скоро. К тому же, его манера общения с чиновниками на «ты» и «пошел отсюда» далеко не всем по вкусу. Он ведет себя, как царь. А у нас этого не любят, - поясняет мне один из украинских политологов.

- Я сам хотел в 2013-м идти на Майдан камни в «Беркут» бросать, так Янукович достал своим хамством! - говорит мне еще один знакомый украинский журналист. - Никто ж не знал, что при Порошенко будет еще хуже. Хорошо, что я тогда на Майдан не пошел. А что при Зеленском будет, пока не понятно.

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПАЗЛЫ

И все же на Украине пока изменилась лишь внешняя оболочка. А она здесь - как кожа у хамелеона, в любой момент может поменять цвет на обратный. Я убедилась в этом, когда приехала к Подольскому райсуду Киева, где должны были освободить из-за под стражи арестованного больше года назад по обвинению в госизмене (а на самом деле – за журналистику) главреда «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. По решению Конституционного суда Украины Вышинского должны были как минимум отпустить под подписку о невыезде. На процесс из Москвы прилетела омбудсмен Татьяна Москалькова. Все ждали хэппи энда. У суда собралась сотня журналистов. Подкатили и националисты. Начали размахивать украинскими флагами.

У суда собралось немало журналистов. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

- Надеюсь, не ворвутся в зал, - заметил кто-то из стоящих рядом со мной украинских журналистов (а такое на процессе Вышинского уже было). - Что при Порошенко, что при Зеленском они все так же жаждут крови.

- Этого джина выпустили из бутылки. Как его запихнуть назад, никто не знает. Зеленского националисты пока не трогают. Но они поначалу и Порошенко не трогали, - замечают мои украинские коллеги.

Не случайно, к суду подогнали десятки полицейских. Часть из них пряталась в подворотне у суда. По нелепой случайности - под наклеенными на стену портретами каких-то девушек, кажется, по вызову. На Украине вообще много сюрреализма. К одному из входов в суд примыкает дверь кофейни «Усе як вдома» («Все как дома»).

- Вам не стыдно работать на Путина? – обступили Москалькову украинские журналисты.

- Для меня гордость работать на страну, - железобетонно, не теряя ни капли самообладания, отвечала омбудсмен.

Сергей Шойгу представил Юнус-Бека Евкурова в качестве своего заместителя На Украине вообще много сюрреализма. К одному из входов в суд примыкает дверь кофейни «Усе як вдома» («Все как дома»). Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

В тот момент она уже знала, что рассмотрение дела Вышинского перенесли на 19 июля (под предлогом, что один из судей был на другом заседании). Удивительно, что об этом не знали заранее. Ведь о том, что Вышинского в понедельник освободят, заявляли даже в Генпрокуратуре Украины. Москалькову из суда полицейские буквально вынесли на руках. Посадили в микроавтобус и быстро закрыли дверь. В целях безопасности.

Вышинского вывели лишь минут через сорок. В наручниках, с заведенными за спину руками. Посадили в автозак. А до Кирилла в этот же автозак впихнули другого подследственного. На Украине так принято – демократия она и в автозаке демократия.

Дело Вышинского – сейчас один из пазлов в предвыборной борьбе. Если бы его в понедельник отпустили, националисты тут же бы подняли вой, что Зеленский продался России. А на этой волне мог бы взлететь рейтинг Порошенко. Поэтому на Украине проявили свою фирменную «смекалку». Дело Вышинского увязали с делом 24 украинских моряков, прорывавшихся через Керченский пролив (17 июля истекает их срок содержания под стражей). Пусть, мол, вначале Россия наших моряков отпустит, а потом мы вашего Вышинского. Освобождение моряков стало бы для Зеленского козырем перед выборами. Ведь это было одним из его главных обещаний. А мужик, тем более царь, должен слово держать.

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