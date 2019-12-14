Киев снова хочет миротворцев из ООН

В Киеве есть такая особенность у руководителей страны – объявлять о своих намерениях и планах либо в соцсетях, либо на телевидении. Вот и «новый Климкин», то бишь глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире ТВ-программы заявил, что Киев может вернуться к идее размещения миротворцев ООН на территории Донбасса.

- Когда мы поймем, что в рамках «Минска» больше ни о чем новом говорить не получается и Россия упирается по каждому пункту, тогда мы будем обращаться к следующему шагу… это будет решение не мое, а президента… будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть, - заявил украинский министр иностранных дел.

Причем, что характерно, вопрос о миротворцах поднимается не первый раз. Но вот в Донбассе с Россией и на Украине видят этот процесс абсолютно по-разному. Если Донецк и Луганск вместе с Москвой согласны на размещение контингента ООНовских миротворцев вдоль линии соприкосновения, чтобы пресечь ведение огня, то Украина хочет запустить миротворцев ООН по всей территории ЛДНР.

Влажные мечты украинского руководства идут настолько вразрез с реальностью, что не вызывают ничего, кроме смеха. Во-первых, решение о контингенте миротворцев принимает Совет Безопасности ООН, где Украина, в отличие, от России не присутствует. А во-вторых, на порядок больший контингент миротворцев у ООН просто нет денег. К тому же: мандат миротворческих сил от этой организации предусматривает разделение враждующих сторон, а не осуществление полицейских функций и ни в коем случае – не разоружение одной из враждующих сторон.

В Киеве же почему-то либо искренне полагают, что достаточно лишь его согласия на ввод миротворцев – и тогда в команде Зеленского собрались еще более непрофессиональные люди, чем у его предшественника. Либо просто цинично лгут украинцам в глаза, уподобляясь гоголевскому Хлестакову, который по мановению своей руки «пять тысяч одних курьеров» по Санкт-Петербургу запускал.

В данном случае, скорее всего, Пристайко пытался подстелить некую подушку под позиции команды Зеленского, пытаясь заранее оправдать невыполнение Минских соглашений Киевом, хотя в Париже президент Украины обещал совсем другое. Забавно, как поменялась риторика членов украинской делегации по возвращению из Парижа. Но подобное поведение не вызывает ничего, кроме ироничного сожаления и сомнений в адекватности руководства Украины, лишний раз доказывая, что договариваться с ним о чем-то себе дороже.