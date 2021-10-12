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Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие

12 октября 2021, 07:40  •  73 • Украина

Командование «Операции объединенных сил» ВСУ на Донбассе решило сменить тактику.

Теперь, вместо вылазок диверсионно-разведывательных групп, из-за высоких потерь, Киев все чаще использует высокоточные удары. Это и работа снайперов и применение беспилотников.

Стоит обратить особое внимание на последние. ВСУ всё чаще задействуют БПЛА для корректировки ударов по позициям НМ ДНР и ЛНР, а также их бомбардировку переделанными гражданскими дронами.

Существует опасность того, что Киев применит приобретенные у Турции ударные БПЛА Bayraktar TB2 и израильские дроны-камикадзе «Хароп». Пока, что «Байрактары» совершают разведывательные вылеты вдоль линии фронта, в ходе которых их операторы изучают район боевых действий.

По мнению экспертов, их применение на Донбассе лишь вопрос времени. В связи с плачевным состоянием ПВО «народных республик» в случае начала воздушной войны шансы выстоять у ДНР и ЛНР резко снижаются.

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