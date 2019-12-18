Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставили без охраны

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и экс-спикер Верховной рады Александр Турчинов лишились государственной охраны. Об этом сообщает украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на источники в Управлении государственной охраны Украины.

Отмечается, что экс-президент Украины Пётр Порошенко и бывший министр обороны Степан Полторак, а также экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его бывший заместитель Виталий Маликов по-прежнему находятся под госохраной. При этом издание напоминает, что, согласно украинским законам, только бывший президент имеет право на пожизненную охрану.

Напомним, что в бытность главой правительства Украины Яценюк превратился из миллионера в миллиардера. Именно ему принадлежит идея "европейского вала" - суперстены на границе с Россией, на строительстве которой был разворован как раз миллиард с лишним.

В свою очередь Турчинов известен тем, что именно он дал начало карательной операции в Донбассе, которая быстро переросла в гражданскую войну. Также он известен под кличкой Кровавый Пастор за проявленную на Майдане жестокость и проповеди в баптистской церкви.