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Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставили без охраны
18 декабря 2019, 02:09 • 75 • Политика
Экс-премьера Украины Яценюка и бывшего спикера Рады Турчинова лишили госохраны. Другие члены администрации экс-президента Петра Порошенко ещё пользуются данной привилегией.
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и экс-спикер Верховной рады Александр Турчинов лишились государственной охраны. Об этом сообщает украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на источники в Управлении государственной охраны Украины.
Отмечается, что экс-президент Украины Пётр Порошенко и бывший министр обороны Степан Полторак, а также экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его бывший заместитель Виталий Маликов по-прежнему находятся под госохраной. При этом издание напоминает, что, согласно украинским законам, только бывший президент имеет право на пожизненную охрану.
Напомним, что в бытность главой правительства Украины Яценюк превратился из миллионера в миллиардера. Именно ему принадлежит идея "европейского вала" - суперстены на границе с Россией, на строительстве которой был разворован как раз миллиард с лишним.
В свою очередь Турчинов известен тем, что именно он дал начало карательной операции в Донбассе, которая быстро переросла в гражданскую войну. Также он известен под кличкой Кровавый Пастор за проявленную на Майдане жестокость и проповеди в баптистской церкви.
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