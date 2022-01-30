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Киев сказал "а", Захарова договорила: "Давайте назовём вещи своими именами"

30 января 2022, 01:20  •  118 • Политика
Киев сказал "а", Мария Захарова договорила. Она прокомментировала недавнее заявление министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы, который похвалился качеством украинской дипломатии: "Давайте назовём вещи своими именами".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале прокомментировала недавнее заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Тот ранее сообщил, что Киев обеспечил формирование "сетевой" дипломатии, намекая на высокую скорость выстраивания связей с западными партнёрами. Итогом этой работы, по его словам, стало успешное сдерживание агрессии Москвы.
Захарова, однако, заметила, что если украинские власти и создали что-то "сетевое", то только маркетинг, а не дипломатию. При этом в качестве уставного капитала они используют национальные интересы.
То есть организованная Киевом система базируется на механизмах финансовой пирамиды. Так, участники данной структуры обогащаются посредством регулярных вложений со стороны новых членов, пояснила спикер отечественного МИД. Дипломат подытожила:
Давайте назовём вещи своими именами, раз Кулеба сказал "а".

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