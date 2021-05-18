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Киев сел в лужу из-за вывоза Россией украинцев из Непала

18 мая 2021, 23:05  •  87 • Политика
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Киевский режим в добром жесте Москвы снова нашел конъюнктуру
На Смоленской площади главе МИД Украины Дмитрию Кулебе дословно разъяснили разницу между "трюком" и "ответственным поведением" властей, когда речь идет о спасении собственных граждан, попавших в сложную ситуацию в связи с карантинными мерами в чужой стране. Сложную для представителя киевского режима стилистическую и лингвистическую задачу взялась втолковать директор Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Словесный сыр-бор разгорелся из-за проблемы, в которой очутились иностранцы в Непале. Власти страны объявили о жестком карантине после роста заболеваемости коронавирусом, отменив все внутренние авиаперелеты с 3 мая и международное авиасообщение с 6-го.
Посольство РФ в Республике совместно с Русским домом в Катманду организовали спецрейс "Аэрофлота" для вывоза во вторник из Непала 219 россиян. С ними из страны вылетели граждане Белоруссии, Молдавии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Азербайджана, Польши, Литвы, Мальты, а также 10 украинцев.
Но тут на арену вышел пан Кулеба, ведомству которого буквально накануне президент Незалежной дал поручение срочно организовать вывоз сограждан из Непала. Министр громко оповестил об "очень интересной истории с российским трюком".
"Россия от имени "Аэрофлота" начала предлагать покупать билеты в Москву, хотя разрешения на рейс еще не было. Россия начала позиционировать себя как спаситель всех граждан", – обвинил РФ министр.
На этот спич Захарова заметила, что в то время, как все благодарят российскую сторону за помощь, руководство Незалежной и в данном случае не смогло пройти "мимо лужи".
"Когда государство позиционирует себя как спаситель всех граждан, независимо от национальности и гражданства, и предлагает оказать содействие в сложной жизненной ситуации, это, Дмитрий Иванович, не трюк, а ответственное поведение. Понимаю, почему Вы не подобрали нужное словосочетание – его нужно знать", – написала наш дипломат в своем "Фейсбуке".
По ее словам, российский посол в Непале Алексей Новиков, который год назад на фоне пандемии разбил палаточный городок в Катманду для соотечественников, "вновь творит чудеса".

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