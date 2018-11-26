Киев, сбавь обороты

Арест украинских судов в Азовском море, артобстрел Донбасса, нападение на российское посольство в Киеве выглядят тревожно, как возможное начало войны. Да, во всех трех эпизодах агрессивной стороной представляется Украина, взявшая курс на новый виток антирусской истерии. Но отвечая на агрессию, Россия должна сделать огромное усилие, чтобы не сорваться в большую войну.

У серьезной войны на Украине был, возможно, шанс в 2014 году, когда можно было ссылаться на легитимность президента Януковича, свергнутого путчистами, когда украинская армия была крайне слаба, когда националистический угар на Украине только начинался, когда массы украинцев ожидали русской помощи. Но тогда Россия решила избежать конфликта, и получила еще четыре мирных года для укрепления своей армии и своего народного хозяйства. За эти годы у России появилось новое мощное оружие, возникла база в Сирии, сложились партнерские отношения с Турцией и Ираном, окрепла дружба с Китаем, а в США усилился внутренний раздрай, сопровождаемый раздраем в Евросоюзе.

Сегодня – совсем не 2014 год. Война с Украиной может легко перерасти в большой конфликт, в котором России придется столкнуться с НАТО. Даже при дружественном нейтралитете Китая и Турции – а на большее трудно рассчитывать – это опасная ситуация, которая может привести и к тотальной войне.

Россия и Украина должны предпринять усилия для смягчения напряженности, и для предотвращения войны, от которой обе братские державы неизбежно пострадают. Выиграют же их общие противники, и в первую очередь англо-американский империализм.

Во главе России стоит президент Путин, который на практике показал свое миролюбие и стремление к сохранению мирового порядка. На него можно положиться – если войны можно избежать, он постарается ее избежать, а если вступит в войну, то только вынужденно.

Но Путин действует не в вакууме. В обществе есть социальные сети, которые вырабатывают общественное мнение. И хотя русские власти не так плотно завязаны на народное мнение, они и не свободны от него. А в народном мнении, одновременно с критикой жестких, хотя и вынужденных социальных мер, слишком широко распространились милитаристские ноты.

Первые реакции на конфронтацию в Азовском море были симптоматичными. Вот пишет популярный блогер, иронией бичуя усилия России обойтись без конфликта: «Диву даешься, как слаженно и дружно официальные каналы и блoггеры на зарплате кинулись подтирать дерьмo за нашими военными стратегами. Три украинских корабля, нарушивших наши водные границы в Керченском проливе - это не корабли, а ржавые тазики, поэтому реагировать на них глупо. Да и зачем беспокоиться, может, они сдаваться плывут. А если и не сдаваться, то заблудились, наверное, а нам, таким большим, сильным и всемогущим, смешно на это реагировать. А если что-то вдруг случится (конечно, случиться ничего не может, но вдруг), то броня крепка, и корабли наши быстры, и действовать будем как всегда! Поскольку в подобных случаях мы всегда oблажаемся, то "как всегда" - это означает "oблажаемся как всегда". (В оригинале вместо «облажаемся» - нецензурное слово).

Это пишет блогер-«патриот», которому хочется больше войны. И ему в унисон подхватили и другие – «Всех потопить!» «Бери на абордаж!» «Задай им жару!»

И правительству России не так легко пренебречь этими голосами и этими призывами. А ведь сами эти блогеры лично на войну не рвутся, пишут они не из окопов на передовой, а из полного комфорта в Москве, если не с заморского курорта.

Война – это ад, говорю вам как старый солдат, побывавший на не одной войне. До войны легко распаляться, призывать «вмазать» и «раздолбать» украинских фашистов или «НАТОвских сволочей». Может, еще придется это сделать, но по мере возможности конфликта нужно постараться избежать. Я не сомневаюсь, что так считает и Путин, человек крайне осторожный и не склонный к риску. Но и говорить ему под руку не нужно. Общественное мнение – влияет. Может, оно не способно дать каждому пенсию и десяток крепостных, но подтолкнуть к войне страну оно может.

Очень легко написать призыв к войне на странице соцсетей. Но подумайте об ответственности. Я сейчас перечел сборник статей «Скифы», вышедший в 1917 году, и впервые перевыпущенный в эти дни. Авторы вспоминают военный угар 1914 года, как тогдашняя русская интеллигенция стремилась к войне. Иванов-Разумник, составитель сборника, пишет о «бесконечных легионах версификаторов, которые выливают ушаты неблаговонного остроумия и злобы на Германию. Германия – «подруга Сатаны», немцы – «собаки», злое племя наглых дикарей». И не только в низах так пишут – «Сатанинские собаки испускают резкий вой», пишет поэт Бальмонт о немцах. Не отстает и Федор Сологуб. Меньшиков из «Нового времени» сообщает, что немецкий череп звероподобен. Граф Бобринский надеется, что кайзер Вильгельм будет посажен в железную клетку. Тан-Богораз сравнивает немецкого кайзера с самим Сатаной. Да и марксисты – Плеханов, Авксентьев, Дейч – требуют победы.»

Все это кончилось миллионными жертвами и полным распадом России, которую потом с трудом, потом и кровью собрали заново люди Ленина, с самого начала выступавшие против войны.

Не дай нам Бог снова свалиться в ту же пропасть! Конечно, это предупреждение обращено не только к россиянам, но и к жителям Украины. Ведь как страшно страдала Украина во время мировых войн! Неужели снова захотелось?

Уймитесь! Помните, что каждый, призывающий к войне, будет нести ответственность за убитых и за разорение. Если война неизбежна – примем ее как должное, но поддержим все усилия властей, направленные на ее предотвращение. Меньше иронии, меньше издевок! Больше серьезного и ответственного отношения к грядущей опасности. Помните – только солдат на передовой имеет право стремиться в бой. Не тыловые крысы.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

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