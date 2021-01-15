«Киев самоустранился из процесса»: как в России отреагировали на слова Кравчука о готовности Украины к компромиссам

Вопрос Крыма и Севастополя закрыт и не подлежит обсуждению. Так в Совете Федерации отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о готовности Киева достичь «компромисса» с Москвой. «Крым — отдельная тема для разговора, Донбасс — также отдельная», — заявил ранее Кравчук. Российские парламентарии напомнили, что Крым стал субъектом РФ в полном соответствии с международным правом, и «здесь уже нет вариантов для каких-то обсуждений».

Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о готовности Киева договариваться с Москвой по вопросу Крыма выглядит странным, поскольку это субъект РФ. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также усомнился в готовности украинской стороны вести конструктивный диалог по Донбассу.

«Наша позиция такова: вопрос Крыма и Севастополя закрыт и обсуждению не подлежит. Это регионы Российской Федерации. Это первое. Второе: честно говоря, я не очень верю его словам... И самое главное — он не объяснил, чего конкретно хочет», — сказал Джабаров.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов также констатировал, что «Крым воссоединился с Россией раз и навсегда», поэтому «здесь уже нет вариантов для каких-то обсуждений».

«Всё, что мы заинтересованы обсуждать с Киевом, — это вопросы, касающиеся Донбасса. То, что сейчас киевский режим, по сути, самоустранился из этого процесса, не устраивает никого: ни Россию, ни европейское сообщество. Необходимо всё-таки найти варианты, чтобы обеспечить мир в Донбассе и урегулировать гуманитарную и социально-экономическую катастрофу, которая там сложилась», — заявил собеседник RT.

Накануне действующий представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук оценил возможность «примирения» между Киевом и Москвой, в том числе по вопросу Крымского полуострова.

«Крым — отдельная тема для разговора, Донбасс — также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всём идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договорённости неосуществимы. Это дорога в глухой угол», — сказал он в беседе с НСН.

Комментарии Кравчука появились после решения Европейского суда по правам человека относительно жалобы Украины против России по Крыму. 14 января ЕСПЧ признал жалобу частично приемлемой и продолжит её рассмотрение. При этом суд сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых Киевом против РФ. Речь идёт о якобы случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военных.

Кроме того, инстанция сочла недоказанными обвинения в дискриминации этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и иных организаций.

Украина в 2014—2015 годах подала в ЕСПЧ две жалобы в отношении России, они касались событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Позднее эти дела были объединены в одно производство.

«Необходимая аргументация о безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в ходе публичных слушаний, состоявшихся в Большой Палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года», — подчеркнули в Минюсте РФ.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором абсолютное большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Вид на Бахчисарай в Южном Крыму

РИА Новости

© Константин Чалабов

14 января 2021 года постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский отметил, что в Крыму не наблюдается какой-либо этнической напряжённости, при том что на полуострове проживают представители армянской, болгарской, украинской, греческой, крымско-татарской, итальянской и немецкой общин.

«На протяжении последних шести лет Россия активно содействовала укреплению социально-экономических, культурных, религиозных прав национальных меньшинств, проживающих в Крыму», — приводит ТАСС текст заявления.

В свою очередь, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ответил на заявление действующего председателя континентальной организации, министру иностранных дел Швеции Анн Линде. Ранее она заявила, что разрешение конфликта на Украине должно быть достигнуто в соответствии с принципами ОБСЕ, а также с полным уважением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в её «в рамках ее международно признанных границ, включая автономную республику Крым и город Севастополь».

«Отвергаем ваше, уважаемая госпожа действующий председатель, высказывание по Крыму. Полуостров стал неотъемлемой частью Российской Федерации в результате демократического выбора народа в полном соответствии с международным правом», — напомнил дипломат.