«Киев сам вынудил Россию создавать альтернативы»: почему на Украине заявили об убытках из-за «Турецкого потока»

На Украине подсчитали предполагаемые убытки от строительства «Турецкого потока», заявив о необходимости поиска иностранных партнёров для ремонта ГТС и сохранения объёма прокачки газа. По мнению украинских экспертов, транзит топлива через территорию государства после запуска газопровода уменьшится на 12—13 млрд кубометров в год, что сократит доходы на $500 тыс. Российские специалисты отмечают, что называть уменьшение уровня доходов Киева от транзита газа убытками некорректно, потому что Россия вправе выбирать новых партнёров. Ранее 19 ноября началась укладка последней секции морской части «Турецкого потока». На церемонии присутствовали российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Транзит газа через Украину после запуска «Турецкого потока» уменьшится на 12—13 млрд кубометров в год, что сократит доход страны примерно на $500 тыс. Об этом сообщил гендиректор ООО «Нефтегазстройинформатика», глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонид Униговский.

«Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока». Потому что тогда это ещё больше сократит объёмы перекачки газа через Украину в Европу», — заявил он в интервью Телеканалу новостей «24».

Если же Киев хочет избежать такого развития событий, ему необходимо привлечь на свою сторону иностранных партнёров, уверен Униговский. Прежде всего Италию, которая получает через Украину 23 млрд кубометров ежегодно. Таким образом Киеву можно попытаться сохранить объём прокачиваемого через страну газа в размере как минимум 40—60 млрд кубометров.

«Не потому, что мы не можем управлять сами. Без европейского партнёра Украине будет трудно договориться и заставить «Газпром» сохранить большие объёмы прокачки газа через нашу ГТС», — добавил Униговский.

Законы макроэкономики

Все разговоры представителей Украины о каком-либо ущербе или убытках некорректны, отметил в беседе с RT экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин.

«В мировой экономике нет такого понятия «кому-то навредить». Никто никому не вредит — это объективный экономический процесс. Но Киеву надо показать, что они якобы потерпевшие. Если сам вор, надо кричать: «Держи вора!» У них все вокруг виноваты, кроме них самих», — пояснил Соскин.

По мнению эксперта, Россия исходит из своих интересов в вопросе строительства газопровода — и это абсолютно нормально. Москва заключила договор с Анкарой, которая также будет получать больший процент ВВП при запуске «Турецкого потока». Все же заявления, которые слышны на Украине об убытках, по мнению Соскина, поступают от некомпетентных людей, которые мыслят категориями, далёкими от рыночной экономики.

Газокомпрессорная станция Воловец на западе Украины.

© Gleb Garanich / Reuters

«Те люди, которые в 2014 году пришли к власти, совершенно некомпетентны и необразованны... В экономике они ничего не смыслят. Они всегда знали, что если добраться к газовым потокам, то станешь богатым, — заключил эксперт. — Но труба пересохла, и теперь они кричат, что их не покормили».

Создавая кризис

Политологи также отмечают, что критическую ситуацию, в которой находится Украина, создали сами же местные власти, неумело проводя переговоры с Россией. Такого мнения придерживается заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Украина сейчас беспокоится оттого, что не сможет больше диктовать России свои условия. Украина сама устроила все эти газовые кризисы. Она вынудила Россию создавать альтернативы», — пояснил эксперт в разговоре с RT, напоминая многочисленные споры «Нафтогаза» с «Газпромом», многие из которых дошли до суда.

Одно из центральных зданий «Газпрома» в Москве.

© Maxim Shemetov / Reuters

По его словам, Украина оказалась в такой ситуации, что даже если она будет создавать самые лояльные условия для российского транзита, всё равно значительная часть топлива будет направляться через вновь построенные «Северный поток» и «Южный поток».

Эксперты также отмечают, что украинская трубопроводная система нуждается в реконструкции, и этот фактор в том числе создаёт дополнительные риски во взаимодействии с Украиной.

С момента распада СССР Киев не делал никаких инвестиций в ремонт и реконструкцию ГТС, за исключением точечного ремонта. Именно из-за технического состояния украинских газотранспортных систем ещё в 2002 году Москва вела переговоры с Украиной о создании консорциума с функциями управляющей компании, которые зашли в тупик, напомнил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«К концу прошлого десятилетия всем заинтересованным было понятно, что сама Украина управлять своим ГТС качественно и на длительный период не может, она её не финансирует. Из-за этого могут начаться логичные поломки — прорывы трубопроводов, кроме того, возник факт политических кризисов», — отметил он в беседе с RT.

По словам экспертов, страны, заинтересованные в подаче топлива выступают в поддержку строительства альтернативных газопроводов. Так, в ответ на нападки со стороны США на «Северный поток — 2» и «Турецкий поток — 2» в Германии подчёркивают, что проекты имеют чисто экономический характер и не несут угроз ни одной из стран.

Строительство с опережением





«Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Чёрного моря, каждая мощностью 15,75 млрд кубометров. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. 19 ноября началась укладка последней секции морской части трубопровода. На церемонии присутствовали российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава РФ отметил, что полноценный запуск газопровода намечен на 2019 год.

«Впереди укладка сухопутной части «Турецкого потока». Рассчитываем, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами, чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года», — сказал Путин.

Руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер, со своей стороны, подтвердил, что работы по укладке газопровода идут с опережением, ведь завершить строительство морской части газопровода планировали в декабре.