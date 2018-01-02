Киев: С факелами против Русского Мира

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В отсутствии внятной политической и идеологической повестки в отношении Украины со стороны официальной Москвы, западная часть исторической Руси, подзуживаемая уважаемыми американскими партнерами, все больше отходит от России

В большинстве государств мира, за исключением совсем уж экзотических и глубоко традиционалистских, новолетие 2018 года отмечали по схожему сценарию: бой часов, фейерверки, конфетти, праздничные наряды.

Но были, конечно, и свои особенности. Так, в России верные продолжили заложенную еще в начале девяностых добрую традицию встречать Новый год молитвой – праздничные ночные литургии прошли во многих храмах страны. В другом большом осколке Русского Мира – на Украине, также праздновали, но иначе, не со свечами в руках, а с факелами, не с молитвой на устах, а с выкриками: "Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам!".

Русские как главный враг

Вот на такой "доброй и позитивной" ноте начало года прошло практически по всей Украине - от Ровно и Тернополя до прифронтовой Авдеевки, оккупированной украинскими войсками. В последней на ритуальное действо в честь 109-й годовщины нациста Степана Бандеры хоть и пришли всего несколько десятков человек, всё больше из числа вооруженных оккупантов, но все-таки пришли и прошлись по городу со своими фирменными закличками.

Читайте также 15:50 - 29 Декабря Порошенко назвал главные достижения Украины По мнению президента "незалежной" Петра Порошенко, главной "перемогой" уходящего года, является то, что Украину продолжают поддерживать Евросоюз и США. Однако "западные партнёры" продолжают давить на Киев, требуя скорейшей реализации минских соглашений и начала реальной борьбы с коррупцией, а не её имитации

И вполне понятно, кого в очередной раз представляли "ворогами" факельные крикуны – всё тех же "клятых москалив", коих, наряду с "ляхами и жидами", сделал в свое время основными виновниками несостоявшегося украинского свидомого райка на земле их идейных "херой", селюковый крошка Цахес, в честь "народження" которого и проходят эти ежегодные камлания.

С поляками, правда, теперь "всё не так однозначно". Поскольку паны помогают Киеву оружием, добровольцами и дипломатически, не забывая при этом с интересом поглядывать на Галичину, Волынь, в душе почитая вильных украинцев за скот. И с евреями, кстати, тоже – большинство представителей "продвинутой украинской интеллигенции" с оригинальными фамилиями таки поддержали продвинутый же выбор Киева в сторону Запада. Их соплеменники-банкиры и вовсе начали предлагать гривны за сепаратистов, а официальные израильские доброхоты опять-таки отметились в качестве военных инструкторов и поставщиков беспилотников украинской армии.

Ну а русские по-прежнему на острие атаки: те, с кем изначально были одним народом, единой крови и единой Веры, по-прежнему - заклятые враги. И подобный выбор "национальных вождей" демонстрирует как прозападную предательскую сущность немецкого холуя Бандеры, так и аналогичные свойства нынешних американских холуев, узурпировавших власть в Киеве.

Кстати, главный холуй – внешний управляющий проектом "Украина" Петро Порошенко, в своем новогоднем телевизионном спиче также не скупился на эпитеты и ремарки в восточную сторону.

Нам удалось вырвать из вражьих когтей наших пленников, - так прокомментировал он миротворческую инициативу Предстоятеля Русской Православной Церкви Кирилла по обмену пленными и политзаключенными, которую украинская же сторона чуть не сорвала в последний момент, отказавшись менять всех томящихся в ее застенках неукраинских граждан. - Донецк и Луганск, Крым и Севастополь – ваш дом Украина, а грабителя, который разорил наш дом, мы прогоним и накажем… Шлю искренние праздничные поздравления нашим международным партнерам. Соединенные Штаты только что обнародовали решение о поставках нам современного оборонительного оружия. Шаг в этом направлении сделала и Канада. Евросоюз продлил санкции против страны-агрессора… У тех, кто хочет поджечь дом изнутри, следует забирать спички. По тем, кто будет нападать на нас извне, наоборот, открывать огонь.

Меняют Патриарха на папу

Втянут ли Россию в большой конфликт на Донбассе?

На фоне этого демонстративного махания булавой вкупе с определенными частями тела, а также демонстрации того, что "заграница им поможет", дорвавшийся до верховной власти кондитер сделал еще один, даже не намек, а вполне конкретный пассаж, указывающий на то, что, ради успешного дрейфа на Запад, Киев готов отказаться и от веры предков, от завета святого равноапостольного князя Владимира.

Как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться…

- заявил Порошенко, ранее презентовавший себя как прихожанин УПЦ Московского патриархата. А Гузар, если кто не знает или подзабыл, это в прошлом глава Украинской греко-католической церкви, а ныне вполне себе римско-католический кардинал. И его имя в устах главаря хунты вкупе с объявлением с этого года католического Рождества на Украине в качестве официального праздника, лишний раз показывает, куда ведут подконтрольную им территорию Руси ее нынешние наместники. Подальше от собственной истории, от собственного народа, от собственной Веры, прямиком в объятия Нового мирового порядка.

Итак, сегодняшняя Украина встречает 2018-й ритуальными языческими факельными шествиями, усилением официального статуса местного униатства и очередными угрозами в сторону восставшего русского востока.

Чем ответит на это Россия? Можно, конечно, промолчать. Опять промолчать. Если наплевать на собственные корни, и на земли, где живет такой же, только одураченный и замороченный русский народ. Если государство РФ – не Третий Рим, не наследница исторической Руси, а "молодая демократия", которой азиатский гастрбайтер нужнее соплеменника с Донбасса.

Если же всё не так, если цивилизационная память жива, как и инстинкт самосохранения - не усыплен, то ответ должен быть. Адекватный вызову.

Топоров Алексей