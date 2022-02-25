Киев робко попросил Россию о мире - советник президента Украины

Киев хочет мира и готов к переговорам, если они ещё возможны. С таким заявлением выступили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Зеленский остаётся в Киеве.

"Он должен показать, что такое стойкость украинского народа", - отметил он.

Между тем, как пишет ТАСС со ссылкой на советника, Киев хочет мира и готов к переговорам, если они ещё возможны.

Тем временем МВД Украины опубликовало в соцсетях инструкцию по созданию коктейля Молотова. Там есть информация в том числе о составе жидкостных зажигательных гранат и то, в каких пропорциях нужно использовать компоненты.