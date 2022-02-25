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Киев робко попросил Россию о мире - советник президента Украины

25 февраля 2022, 13:45  •  257 • Политика
Киев хочет мира и готов к переговорам, если они ещё возможны. С таким заявлением выступили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Зеленский остаётся в Киеве.
"Он должен показать, что такое стойкость украинского народа", - отметил он.
Между тем, как пишет ТАСС со ссылкой на советника, Киев хочет мира и готов к переговорам, если они ещё возможны.
Тем временем МВД Украины опубликовало в соцсетях инструкцию по созданию коктейля Молотова. Там есть информация в том числе о составе жидкостных зажигательных гранат и то, в каких пропорциях нужно использовать компоненты.

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