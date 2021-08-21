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Киев резко замолчал после заявки из Крыма на участие в "платформе": "Опять обман"

21 августа 2021, 11:15  •  105 • Политика
В Киеве резко замолчали после заявки из Крыма на участие в "Крымской платформе". "Оказалось, это опять обман по-европейски", - констатируют русские.
Речь идёт о поданной руководителем рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александром Молоховым заявке на участие в разрекламированной Украиной "Крымской платформе". Яростно кричащий о "своём Крыме" Киев вдруг резко замолчал - заявка официального представителя Крыма была проигнорирована.
В комментарии РИА Новости Молохов объяснил, что "правда о Крыме им не нужна".
"Их интерес состоит только в одном - устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра", - объяснил он.
В русском сегменте Сети уже оценили красноречивую реакцию Киева на заявку.
Пользователи отмечают, что крымский представитель, очевидно, "не рвался" к дискуссиям о Крыме - ведь в этом вопросе поставлена точка.
"Просто решили проверить правду о европейской демократии и показать всем. Оказалось, это опять обман по-европейски", - отмечает пользователь Андрей.

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