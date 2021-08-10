Киев решил предостеречь Минск: Украинский МИД пустил в ход угрозы после заявлений Лукашенко о Крыме

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Белоруссии Кирилла Камышева, чтобы выразить ему протест после заявлений главы республики Александра Лукашенко о Крыме. Как говорится в заявлении дипломатов Незалежной, Киев хочет "предостеречь" Минск от якобы нарушения международного права.

Временный поверенный в делах Белоруссии на Украине Кирилл Камышев был вызван в украинский МИД, где ему выразили протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства на пресс-конференции во вторник.

Как настаивает МИД Украины, готовность Лукашенко признать русский Крым якобы равнозначна соучастию в "преступлениях Кремля" против территориальной целостности Украины. Дипведомство Незалежной пустило в ход и угрозы, отметив, что Минску якобы не избежать международно-правовых последствий в случае признания русского Крыма.

Кроме того, Украина потребовала от Белоруссии объяснить, почему на территорию республики были допущены прокуроры из Луганска для допроса Романа Протасевича.

"В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Белоруссии, в котором этот факт категорически отрицался", - отметили в министерстве.