Киев решил переименовать "фейковую" Великую Отечественную войну, чтобы не подыгрывать "русской пропаганде". Теперь события на восточном фронте на Украине будут называть "советско-немецкой войной".

С таким предложением выступил СНБО Украины, который составляет новый словарь "политкорректных" терминов, вписывающихся в современную киевскую риторику.

Название "Великая Отечественная война" сотрудники СНБО предлагают отнести в раздел "Фейк/Клише". И использовать вместо него другой термин - "Советско-немецкая война" или "Вторая мировая война".

К "фейкам" также предлагается отнести такие понятия, как Русский мир, Новороссия и Малороссия. Вместо Малороссии СНБО хочет обязать всех использовать слово "Украина", а вместо Новороссии - употреблять названия конкретных украинских областей. Предполагается, что согласованными спецслужбами "правильными" терминами должны будут руководствоваться чиновники, дипломаты и журналисты.

Отметим, что Украина уже давно пытается дистанцироваться от своего советского прошлого и от победы СССР над нацистской Германией. Когда Россия празднует День Победы 9 мая, Украина вместе с западными странами отмечает День памяти и примирения 8 мая. Киев также открыто героизирует украинских националистов, которые сотрудничали с фашистами и устраивали этнические чистки в Западной Украине.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский, чей дед защищал родную страну в составе Красной армии, назвал СССР виновником Второй мировой войны и Холокоста.