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Киев развалит "нормандский формат"? Зеленский придумал, как не выполнять Минские соглашения

07 марта 2020, 10:35  •  166 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский придумал, как не выполнять Минские соглашения. По его словам, он не собирается тратить весь свой президентский срок на "Минск" и у него уже есть другие планы по Донбассу. Вероятно, Киев развалит "нормандский формат".
В интервью газете Guardian украинский лидер отметил , что Украина выйдет из "нормандского формата" переговоров через год, если не увидит изменений в ситуации в Донбассе.
"Время идёт. Власти могут потратить только один год на достижение (Минских - ред.) соглашений… Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу над "Минском". Я не буду этого делать", - заявил он.
По словам Зеленского, у Киева есть два-три плана действий после выхода из "нормандской четвёрки", в которую также входят Россия, Германия, Франция.
Саммит в "нормандском формате" состоялся 9 декабря 2019 года. Было достигнуто соглашение, что Украина и республики Донбасса проведут развод сил на трёх участках линии разграничения, обменяются пленными, а Киев закрепит законодательно особый статус региона.
При этом ДНР, ЛНР и Москва указывают, что украинские власти не предпринимают никаких действий для реализации Минских договорённостей.

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