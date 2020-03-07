Киев развалит "нормандский формат"? Зеленский придумал, как не выполнять Минские соглашения

В интервью газете Guardian украинский лидер отметил , что Украина выйдет из "нормандского формата" переговоров через год, если не увидит изменений в ситуации в Донбассе.

"Время идёт. Власти могут потратить только один год на достижение (Минских - ред.) соглашений… Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу над "Минском". Я не буду этого делать", - заявил он.

По словам Зеленского, у Киева есть два-три плана действий после выхода из "нормандской четвёрки", в которую также входят Россия, Германия, Франция.

Саммит в "нормандском формате" состоялся 9 декабря 2019 года. Было достигнуто соглашение, что Украина и республики Донбасса проведут развод сил на трёх участках линии разграничения, обменяются пленными, а Киев закрепит законодательно особый статус региона.

При этом ДНР, ЛНР и Москва указывают, что украинские власти не предпринимают никаких действий для реализации Минских договорённостей.