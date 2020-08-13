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Киев разработал «концепцию правосудия переходного времени» для Крыма и Донбасса

13 августа 2020, 16:50  •  50 • Украина

Украинская специальная рабочая группа разработала «концепцию правосудия переходного времени» для Крыма и ЛДНР и передала на рассмотрение в офис президента Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Это очень важный документ, потому что, с одной стороны, он дает украинским гражданам на оккупированных территориях понять, что они не брошены и не забыты, сами они получат помощь от государства, когда война закончится, их обидчики будут наказаны, а с другой — напоминает предателям и перебежчикам о том, что они обязательно понесут ответственность и предстанут перед судом за измену Родине. Обязательно, потому что и Крым, и Донбасс не будут оккупированы вечно. Их возвращение домой с каждым днем все ближе», — цитирует издание собеседника.

Работа над документом началась в августе 2019 года. Возглавил рабочую группу постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич (постпредство находится, естественно, не на полуострове, а в Херсоне). Его заместителем был назначен глава Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

Окончательный вариант документа пока не опубликован, но уже известны некоторые подробности.

На основании концепции должны привлекаться к ответственности люди, совершившие преступления против украинского государства. Также с помощью документа будут рассчитаны размеры компенсаций за утраченное имущество, регулироваться вопросы амнистии и восстанавливаться органы правосудия. Кроме того, предусматривается запрет на занятие любых государственных должностей для работавших на руководящих постах в неподконтрольных Киеву районах Донбасса или Крыма.

В случае одобрения ОП документ будет опубликована целиком.

Как утверждал президент Украины Владимир Зеленский в октябре прошлого года, поручая разработку концепции, она прояснит, какой будет жизнь людей после восстановления контроля над Крымом и частью территории Донбасса.

Напомним, власти РФ, включая президента Владимира Путина, неоднократно заявляли: вопрос с Крымом окончательно закрыт после референдума 2014 года, по итогам которого 96,57% жителей полуострова высказались за присоединение к России.

Что же касается ЛДНР, то выполнение Минских соглашений давно застопорилось и говорить хоть о каком-либо сближении позиций сторон конфликта не приходится.

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