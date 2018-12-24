|
Киев расставил ловушку для Москвы: Российский эксперт для "Украинского досье"
24 декабря 2018, 17:24 • 49 • Политика
России нужно проявлять в отношении Украины большую гибкость, так как Киев расставил ловушку для Москвы, заявил обозреватель "Коммерсанта" Максим Юсин в ходе пресс-конференции на тему "Украинский вектор на большой пресс-конференции В.В. Путина".
По мнению Юсина, Киев хорошо знает возможную реакцию Москвы "на уровне рефлексов собаки Павлова". Россия проявляет недостаточно гибкости в отношениях с Киевом, идя в ловушку, которую он расставил для нее, считает журналист.
Вполне возможно, что скоро произойдет новая провокация Киева с использованием украинских катеров, полагает он, и Россия, скорее всего, так же отреагирует. В таком случае украинские власти достигнут сразу многих целей, полагает Юсин.
Они ребята упорные и знают, что им нужно. Конкретные европейские санкции за азово-черноморские дела", — отметил журналист. Чтобы этого не случилось, России нужно изменить свою манеру поведения с Украиной, считает он.
Подпишитесь на нас
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
20 декабря 2018, 02:54
|
17 декабря 2018, 22:39
|
19 декабря 2018, 10:24
|
20 декабря 2018, 20:39
|
23 декабря 2018, 08:54
|
19 декабря 2018, 13:39
|
20 декабря 2018, 22:24