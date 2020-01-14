Киев рассматривает вариант созыва заседания СБ ООН по авиакатастрофе

Киев рассматривает вариант созыва заседания Совета Безопасности ООН по сбитому в Иране украинскому самолёту Boeing 737, однако сначала необходимо выяснить, была ли атака преднамеренной, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Это рассматривается. Но для начала мы должны выяснить — атака на наш самолёт была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность», — сказал он в интервью «Цензор.НЕТ»*.

По словам Данилова, Киев на данный момент не видит «попытки преднамеренной атаки», поскольку большинство пассажиров были гражданами Ирана.

Ранее ООН призвала Иран провести прозрачное и тщательное расследование крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».

Украинский Boeing 737 потерпел крушение 8 января вскоре после взлёта из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолёт, приняв его за крылатую ракету.

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