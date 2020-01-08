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Киев рассказал немцам об альтернативе Минским соглашениям и своём варианте выборов в Донбассе

08 января 2020, 18:09  •  43 • Политика
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал немцам об альтернативе Минским соглашениям и своём варианте выборов в Донбассе.
В Киеве продолжают своего рода операцию по саботажу Минских соглашений, однако в своих официальных высказываниях стараются действовать как можно более аккуратно. Так, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина готова и дальше работать в рамках Минска-2, однако рассматривает и альтернативы заключенным ранее соглашениям.
Тут стоит напомнить, что никаких альтернатив Минским соглашениям не существует. На международном уровне Минск-2 признан единственным вариантом урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Об альтернативе соглашениям Пристайко говорит в интервью немецкой Bild, добавляя, что искать новые варианты урегулирования следует, "если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго". По словам министра, Киев готов рассматривать "миротворческую миссию".
Наконец, Киев, как добавляет Пристайко, согласен с возможностью проведения выборов в Донбассе, поскольку принял "формулу Штайнмайера", однако проведено голосование может быть "отнюдь не на любых условиях". По словам министра, есть "лучший вариант", где выборы в Донбассе проводятся одновременно с выборами на Украине осенью 2021 года. В этом случае речь будет идти о "местных выборах", где "никакие незаконные формирования на востоке Украины не смогут принять в них участие", то есть речь идет о "гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины". Можно сделать вывод, что Киев хочет провести выборы в Донбассе без... Донбасса. Хотя трактовка Пристайко предполагает чуть ли не любые другие расшифровки.

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