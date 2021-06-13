|
Киев расширяет финансирование борьбы с дезинформацией
13 июня 2021, 18:45 • 69 • Украина
В государственной системе Украины увеличивается число структур, занимающихся борьбой с информацией, которая может представлять угрозу интересам украинских властей. Очевидная помощь Киеву в данных процессах отмечается со стороны западных стран.
На днях украинское правительство внесло поправки в порядок использования бюджетных средств, предусмотренных на распространение и обработку официальной информационной продукции. Основные изменения коснулись министерства культуры и информационной политики (МКИП). Теперь в перечень направлений минкульта, на которые ведомство может расходовать государственные деньги, включили деятельность по осуществлению мероприятий, «связанных с противодействием дезинформационным кампаниям и деструктивной пропаганде».
Сообщается, что работа по борьбе с так называемой «деструктивной пропагандой» будет осуществляться на базе новостного агентства «Укринформ», владельцем которого является МКИП. Как информируют официальные источники, в борьбе с «фейками» информагентство будет тесно взаимодействовать с Центром противодействия дезинформации, созданным при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, вероятно, что содействие «Укринформу» будет оказываться со стороны Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который входит в структуру минкульта.
Напомним, схожие по своему профилю Центр противодействия дезинформации при СНБО и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП были созданы Киевом несколько месяцев назад. В числе основных приоритетов работы Центров указана борьба с дезинформацией и информирование населения о работе госорганов или, говоря другими словами, повышение лояльности общества к власти.
Как отмечают эксперты, с начала этого года Киев увеличил административный ресурс по борьбе с негативной информацией, что происходит не без посторонней помощи. По данным источников, в консультативной и финансовой поддержке при создании Центров и других структур, а также организации их работы активно участвуют специалисты США, Великобритании и других западных стран. Например, в ходе визита в Лондон в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопросы борьбы в информационной сфере с руководством британской разведки МИ-6. Помимо консультаций, нельзя не учитывать денежные вливания Запада в украинские проекты, которые под предлогом противодействия дезинформации борются с пророссийскими настроениями.
Возвращаясь к решению правительства Украины о выделении минкульту средств на борьбу с дезинформацией, вероятно, одним из источников, из которых будет финансироваться данная деятельность, является недавняя поддержка госдепартамента США. В апреле американское ведомство направило Киеву 63 миллиона долларов на реализацию мер по «противодействию российской агрессии». В документе указано три основных раздела, на которые выделяются деньги. Среди них – «расширение доступа граждан к качественной и объективной информации для противодействия злонамеренному влиянию и дезинформации».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июня 2021, 18:20
|
10 июня 2021, 08:15
|
10 июня 2021, 10:05
|
07 июня 2021, 16:05
|
09 июня 2021, 13:55
|
08 июня 2021, 18:40
|
07 июня 2021, 02:20