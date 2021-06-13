Киев расширяет финансирование борьбы с дезинформацией • 69 • Украина

В государственной системе Украины увеличивается число структур, занимающихся борьбой с информацией, которая может представлять угрозу интересам украинских властей. Очевидная помощь Киеву в данных процессах отмечается со стороны западных стран.



На днях украинское правительство внесло поправки в порядок использования бюджетных средств, предусмотренных на распространение и обработку официальной информационной продукции. Основные изменения коснулись министерства культуры и информационной политики (МКИП). Теперь в перечень направлений минкульта, на которые ведомство может расходовать государственные деньги, включили деятельность по осуществлению мероприятий, «связанных с противодействием дезинформационным кампаниям и деструктивной пропаганде».



Сообщается, что работа по борьбе с так называемой «деструктивной пропагандой» будет осуществляться на базе новостного агентства «Укринформ», владельцем которого является МКИП. Как информируют официальные источники, в борьбе с «фейками» информагентство будет тесно взаимодействовать с Центром противодействия дезинформации, созданным при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, вероятно, что содействие «Укринформу» будет оказываться со стороны Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который входит в структуру минкульта.



Напомним, схожие по своему профилю Центр противодействия дезинформации при СНБО и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП были созданы Киевом несколько месяцев назад. В числе основных приоритетов работы Центров указана борьба с дезинформацией и информирование населения о работе госорганов или, говоря другими словами, повышение лояльности общества к власти.



Как отмечают эксперты, с начала этого года Киев увеличил административный ресурс по борьбе с негативной информацией, что происходит не без посторонней помощи. По данным источников, в консультативной и финансовой поддержке при создании Центров и других структур, а также организации их работы активно участвуют специалисты США, Великобритании и других западных стран. Например, в ходе визита в Лондон в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопросы борьбы в информационной сфере с руководством британской разведки МИ-6. Помимо консультаций, нельзя не учитывать денежные вливания Запада в украинские проекты, которые под предлогом противодействия дезинформации борются с пророссийскими настроениями.



Возвращаясь к решению правительства Украины о выделении минкульту средств на борьбу с дезинформацией, вероятно, одним из источников, из которых будет финансироваться данная деятельность, является недавняя поддержка госдепартамента США. В апреле американское ведомство направило Киеву 63 миллиона долларов на реализацию мер по «противодействию российской агрессии». В документе указано три основных раздела, на которые выделяются деньги. Среди них – «расширение доступа граждан к качественной и объективной информации для противодействия злонамеренному влиянию и дезинформации».

В государственной системе Украины увеличивается число структур, занимающихся борьбой с информацией, которая может представлять угрозу интересам украинских властей. Очевидная помощь Киеву в данных процессах отмечается со стороны западных стран.На днях украинское правительство внесло поправки в порядок использования бюджетных средств, предусмотренных на распространение и обработку официальной информационной продукции. Основные изменения коснулись министерства культуры и информационной политики (МКИП). Теперь в перечень направлений минкульта, на которые ведомство может расходовать государственные деньги, включили деятельность по осуществлению мероприятий, «связанных с противодействием дезинформационным кампаниям и деструктивной пропаганде».Сообщается, что работа по борьбе с так называемой «деструктивной пропагандой» будет осуществляться на базе новостного агентства «Укринформ», владельцем которого является МКИП. Как информируют официальные источники, в борьбе с «фейками» информагентство будет тесно взаимодействовать с Центром противодействия дезинформации, созданным при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Кроме того, вероятно, что содействие «Укринформу» будет оказываться со стороны Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который входит в структуру минкульта.Напомним, схожие по своему профилю Центр противодействия дезинформации при СНБО и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП были созданы Киевом несколько месяцев назад. В числе основных приоритетов работы Центров указана борьба с дезинформацией и информирование населения о работе госорганов или, говоря другими словами, повышение лояльности общества к власти.Как отмечают эксперты, с начала этого года Киев увеличил административный ресурс по борьбе с негативной информацией, что происходит не без посторонней помощи. По данным источников, в консультативной и финансовой поддержке при создании Центров и других структур, а также организации их работы активно участвуют специалисты США, Великобритании и других западных стран. Например, в ходе визита в Лондон в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопросы борьбы в информационной сфере с руководством британской разведки МИ-6. Помимо консультаций, нельзя не учитывать денежные вливания Запада в украинские проекты, которые под предлогом противодействия дезинформации борются с пророссийскими настроениями.Возвращаясь к решению правительства Украины о выделении минкульту средств на борьбу с дезинформацией, вероятно, одним из источников, из которых будет финансироваться данная деятельность, является недавняя поддержка госдепартамента США. В апреле американское ведомство направило Киеву 63 миллиона долларов на реализацию мер по «противодействию российской агрессии». В документе указано три основных раздела, на которые выделяются деньги. Среди них – «расширение доступа граждан к качественной и объективной информации для противодействия злонамеренному влиянию и дезинформации». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...





69 Источник Похожие новости "Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины Апостроф: Байден «сливает» Украину Кровавая демонстрация для Зеленского Мировые СМИ резко раскритиковали Зеленского за преследование Медведчука Судьи Конституционного суда взбунтовались против Зеленского «Уникальный код»: «Героям слава!» официальным слоганом сборной Украины Новости партнеров