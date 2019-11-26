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Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

26 ноября 2019, 16:24  •  32 • Украина
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
 
РИА Новости
 

«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск «Северного потока», особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе», — сказала она.

По её словам, возможные санкции США могут стать «дополнительным инструментом» в переговорах по транзиту российского газа. 

Ранее в США отмечали, что конгресс может включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год.

В начале июля украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что президент США Дональд Трамп сможет решить вопрос «Северного потока — 2» в пользу Украины. 

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