|
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
26 ноября 2019, 16:24 • 32 • Украина
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
РИА Новости
«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск «Северного потока», особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе», — сказала она.
По её словам, возможные санкции США могут стать «дополнительным инструментом» в переговорах по транзиту российского газа.
Ранее в США отмечали, что конгресс может включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год.
В начале июля украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что президент США Дональд Трамп сможет решить вопрос «Северного потока — 2» в пользу Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2019, 04:39
|
25 ноября 2019, 04:54
|
22 ноября 2019, 08:39
|
21 ноября 2019, 00:09
|
25 ноября 2019, 11:24
|
22 ноября 2019, 02:09
|
23 ноября 2019, 13:54