Киев рассчитывает на санкции против "Газпрома": "Газ – это оружие"

Глава "Нафтогаза" опасается, что Россия заблокирует доступ европейским компаниям на транзит топлива через Украину.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, принимающий участие в составе украинской делегации в визите президента Владимира Зеленского в США, назвал контракты с европейскими компаниями на транзит газа через территорию Украины гарантией экономической безопасности.

Мы не против продлить контракт с "Газпромом" на транзит хоть на десять лет, но это не главное. Самая лучшая гарантия – не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями, поэтому сейчас мы ждём обещанные консультации, а фактически - переговоры, которые должны устроить немцы. Если таких контрактов не будет, и "Газпром" продолжит блокировать доступ других к транзиту через Украину, тогда - санкции. И это будет доказательством, что "Газпром" использует газ как геополитическое оружие,

- высказался Витренко в эфире телеканала "1+1".

Примечательно, что заявление сделано как раз на фоне договорённостей политиков – санкционная тема затрагивалась на переговорах Зеленского и Байдена: украинский президент сообщил, что американский лидер "гарантирует санкции" против "Газпрома" в случае возникновения энергетических проблем для Киева.

Напомним, нервозность Украины по поводу транзита газа, точнее – вероятного снижения его объёмов, связана с завершением строительства "Северного потока-2" мощностью в 55 млрд кубометров газа в год, что позволит осуществлять транзит топлива напрямую в Германию, а дальше – в остальные страны Европы, минуя существующий транзит через территорию Незалежной.

США выступали против появления "СП-2", поскольку продвигали поставки своего сжиженного газа в европейские страны, и давили на Германию, требуя отказаться от участия в проекте. Однако в итоге президенту Штатов Джо Байдену пришлось признать, что повлиять на ситуацию уже невозможно.