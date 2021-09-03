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Киев рассчитывает на санкции против "Газпрома": "Газ – это оружие"
03 сентября 2021, 05:25 • 61 • Политика
Глава "Нафтогаза" опасается, что Россия заблокирует доступ европейским компаниям на транзит топлива через Украину.
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, принимающий участие в составе украинской делегации в визите президента Владимира Зеленского в США, назвал контракты с европейскими компаниями на транзит газа через территорию Украины гарантией экономической безопасности.
- высказался Витренко в эфире телеканала "1+1".
Примечательно, что заявление сделано как раз на фоне договорённостей политиков – санкционная тема затрагивалась на переговорах Зеленского и Байдена: украинский президент сообщил, что американский лидер "гарантирует санкции" против "Газпрома" в случае возникновения энергетических проблем для Киева.
Напомним, нервозность Украины по поводу транзита газа, точнее – вероятного снижения его объёмов, связана с завершением строительства "Северного потока-2" мощностью в 55 млрд кубометров газа в год, что позволит осуществлять транзит топлива напрямую в Германию, а дальше – в остальные страны Европы, минуя существующий транзит через территорию Незалежной.
США выступали против появления "СП-2", поскольку продвигали поставки своего сжиженного газа в европейские страны, и давили на Германию, требуя отказаться от участия в проекте. Однако в итоге президенту Штатов Джо Байдену пришлось признать, что повлиять на ситуацию уже невозможно.
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