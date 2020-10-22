Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требую...
Главная / Украина

Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа

22 октября 2020, 03:30  •  51 • Украина

Украина находится в поиске вариантов действия на случай прекращения транзита газового топлива из России. По мнению руководителя ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, в случае непродления «Газпромом» соглашения с украинскими партнерами по транзиту газа через украинскую территорию, Киев компенсирует это газовыми поставками из Центральной Азии – такую точку зрения Макогон озвучил в интервью ресурсу S&P Global Platts.

По мнению Макогона, Киев сможет навязать российскому «Газпрому» конкуренцию в виде газовых поставщиков из центральноазиатского региона, стремясь при этом заручиться поддержкой Евросоюза для открытия свободного транзита «голубого топлива» из Туркменистана и Казахстана в страны Европы. Украина также продолжит требовать переноса пункта подачи газа в Европу на украинско-российскую границу, вырвав при этом из рук «Газпрома» возможности «диктовать странам свои условия».

Устами Сергея Макагона Украина также планирует заменить российский газ транспортировкой биометана, синтетического метана и водорода.

Я считаю, что Украина могла бы существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе
– подчеркнул глава «Оператора ГТС Украины».

Однако при вынашивании столь фантастических планов Киев может потерять возможность транспортировки даже тех объемов газа, которые закладывались в планы при строительстве украинских трубопроводов в советскую эпоху. Дело в том, что часть трубопроводной системы Украины не способна эффективно функционировать – некоторые ее участки разрушаются в ходе использования. Если киевские мечтатели о центральноазиатском газе не предпримут необходимых действий, украинская ГТС скоро перестанет существовать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
21 октября 2020, 13:45
Главред: начинается война против Путина, где Украина будет передовым бастионом
21 октября 2020, 18:20
На Украине в ноябре могут ввести тотальный карантин
21 октября 2020, 17:25
В 2021-м году страну возглавит спикер Верховной Рады?
21 октября 2020, 04:35
На Украине создадут сверхбыстроходные ракетные катера, — Кравчук
21 октября 2020, 15:35
Впервые в украинской истории ни один мэр не идёт на выборы от партии власти
21 октября 2020, 11:00
Кравчук назвал условия достижения мира в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2020, 22:55
Пашинян хотел войны, но прогадал: очередную мольбу к России увидели в заявлении Армен...
21 октября 2020, 22:55
Путин лично развеял главный фейк о Никите Михалкове и выпил с ним среди рабочего дня
21 октября 2020, 23:50
Россия не справилась: Турция заявила о готовности ввести войска в Карабах
21 октября 2020, 23:50
Карасев предположил, что было бы, если бы Сталин не присоединил Западную Украину
21 октября 2020, 23:50
Спасти и сохранить: власти пообещали не вводить новый карантин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2020, 00:45
Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и убивает"
20 октября 2020, 11:10
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
21 октября 2020, 00:55
Украина потеряет ещё несколько областей: Зеленского предостерегли от строительства баз НАТО
20 октября 2020, 18:30
Ответка за Крым прилетела: ВКС России подготовили "приятный сюрприз" для США и Канады
15 октября 2020, 21:05
Показал Украине, что она теряет: Вассерман рассказал о хитром ходе Путина
15 октября 2020, 09:10
Почему Лавров пообещал прекратить общение с европейскими лидерами
15 октября 2020, 03:40
ЧП на Хмеймиме в Сирии? Запрет на посадку российского самолёта не тянет на сенсацию - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.