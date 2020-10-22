Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа

Украина находится в поиске вариантов действия на случай прекращения транзита газового топлива из России. По мнению руководителя ООО «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона, в случае непродления «Газпромом» соглашения с украинскими партнерами по транзиту газа через украинскую территорию, Киев компенсирует это газовыми поставками из Центральной Азии – такую точку зрения Макогон озвучил в интервью ресурсу S&P Global Platts.По мнению Макогона, Киев сможет навязать российскому «Газпрому» конкуренцию в виде газовых поставщиков из центральноазиатского региона, стремясь при этом заручиться поддержкой Евросоюза для открытия свободного транзита «голубого топлива» из Туркменистана и Казахстана в страны Европы. Украина также продолжит требовать переноса пункта подачи газа в Европу на украинско-российскую границу, вырвав при этом из рук «Газпрома» возможности «диктовать странам свои условия».Устами Сергея Макагона Украина также планирует заменить российский газ транспортировкой биометана, синтетического метана и водорода.Я считаю, что Украина могла бы существенно способствовать реализации плана сокращения выбросов углерода в Европе– подчеркнул глава «Оператора ГТС Украины».Однако при вынашивании столь фантастических планов Киев может потерять возможность транспортировки даже тех объемов газа, которые закладывались в планы при строительстве украинских трубопроводов в советскую эпоху. Дело в том, что часть трубопроводной системы Украины не способна эффективно функционировать – некоторые ее участки разрушаются в ходе использования. Если киевские мечтатели о центральноазиатском газе не предпримут необходимых действий, украинская ГТС скоро перестанет существовать.