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Киев раскрыл секрет победы над "Северным потоком - 2". Нужно сделать три шага

18 сентября 2021, 19:25  •  250 • Политика
Киев раскрыл секрет победы над "Северным потоком - 2", который угрожает транзиту. Для этого нужно сделать всего три шага.
План по защите украинского транзита и нанесению удара по газовой отрасли России озвучила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль. По её словам, победная тактика состоит из трёх шагов.
Первый - закачать достаточно газа в подземные хранилища и добиться включения Украины в "группу риска". Это специальный европейский механизм для предотвращения кризисных ситуаций с газом. Зеркаль надеется, что включение Украины в "группу риска" позволит уравнять страну с Германией, которая уже имеет данный статус. А это, в свою очередь, даст Киеву возможность заручиться международной помощью.
Второй - Зеркаль предлагает странам мира объединиться и вместе доказать, что "Газпром" является монополистом. Так она надеется ограничить поставки русского газа в Европу.
Третий шаг вытекает из второго. Чиновница призывает надавить на "Газпром", чтобы все русские газопроводы, идущие в Европу, соответствовали Третьему энергопакету ЕС. Данный документ вводит ряд жёстких ограничений для поставщиков газа. Он был создан специально под "Северный поток - 2".
Эта битва продолжается, и общая победа возможна,
- пишет Зеркаль в своей статье на портале "Европейская правда".
Напомним, что ранее США и Германия согласовали сделку по "Северному потоку - 2". Вашингтон согласился оставить попытки сорвать проект, а Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит газа через Украину и решил инвестировать в украинскую "энергобезопасность". Украинские эксперты и политики уже обратили внимание, что в пунктах, которые касаются транзита, использованы максимально размытые формулировки. Это даёт Москве возможность толковать условия соглашения в свою пользу.

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