Киев раскрыл планы по войне с Россией из-за воды в Крыму

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

На Украине сделали громкое заявление

Украина не собирается воевать с Россией из-за подачи воды в Крым. В этом убежден руководитель офиса президента Владимира Зеленского.

Андрей Ермак сказал, что все разговоры о вооруженном конфликте между Москвой и Киевом по такому поводу – не более чем способ воздействия на сознание людей с определенной целью. Между тем жители полуострова не испытывают недостатка воды, добавил чиновник в интервью телеканалу "1+1".

Высказался глава офиса президента Незалежной и по одному из самых больных вопросов в отношениях двух стран. Он твердо заявил, что пройдет время, и Крым снова будет украинским, но точной даты, когда это случится, не назвал, передает "Общественная служба новостей".

В конце октября Минобороны РФ сообщало, как продвигается строительство объектов для снабжения крымчан пресной водой, напоминает RT. Благодаря тому, что на реализацию проекта были отправлены мощные силы военных дела идут с опережением ранее утвержденного графика.

Ранее стало известно, что правительство России подготовило комплексный план по водоснабжению полуострова. В нем прописаны строительство и модернизация водопроводных сетей, канализационно-очистных сооружений, а также разведка запасов подземных вод и бурение скважин в Крыму.