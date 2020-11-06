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Киев раскрыл планы по войне с Россией из-за воды в Крыму
06 ноября 2020, 10:20 • 58 • Политика
На Украине сделали громкое заявление
Украина не собирается воевать с Россией из-за подачи воды в Крым. В этом убежден руководитель офиса президента Владимира Зеленского.
Андрей Ермак сказал, что все разговоры о вооруженном конфликте между Москвой и Киевом по такому поводу – не более чем способ воздействия на сознание людей с определенной целью. Между тем жители полуострова не испытывают недостатка воды, добавил чиновник в интервью телеканалу "1+1".
Высказался глава офиса президента Незалежной и по одному из самых больных вопросов в отношениях двух стран. Он твердо заявил, что пройдет время, и Крым снова будет украинским, но точной даты, когда это случится, не назвал, передает "Общественная служба новостей".
В конце октября Минобороны РФ сообщало, как продвигается строительство объектов для снабжения крымчан пресной водой, напоминает RT. Благодаря тому, что на реализацию проекта были отправлены мощные силы военных дела идут с опережением ранее утвержденного графика.
Ранее стало известно, что правительство России подготовило комплексный план по водоснабжению полуострова. В нем прописаны строительство и модернизация водопроводных сетей, канализационно-очистных сооружений, а также разведка запасов подземных вод и бурение скважин в Крыму.
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