Киев раскрыл план по особому статусу Донбасса

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Украинский переговорщик в Минске назвал подход Москвы к данной проблеме неприемлемым

Незалежная разрабатывает для Донбасса новую экономическую стратегию. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции не подконтрольных киевскому режиму ДНР и ЛНР Алексей Резников. Свою позицию он изложил в колонке на сайте Atlantic Council, признанной в России нежелательной организацией.

"Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне", – цитирует чиновника местный "Интерфакс".

По его словам, данная стратегия прежде всего будет касаться мятежных территорий Донбасса. Пан Резников подчеркнул, что успел предварительно переговорить с дипломатами и инвесторами, и они больше беспокоятся ситуацией с правосудием в Незалежной, нежели близостью к линии фронта.

Он предполагает уже в сентябре представить кабмину дорожную карту экономического развития шахтерского региона, а потом понадобится еще полгода на необходимые расчеты. К этому мероприятию придется подключать экспертов, добавил вице-премьер.



Также пан Резников отметил, что российское толкование особого статуса Донбасса для Киева неприемлемо. Реализация плана Москвы, с его точки зрения, направлена на распад Незалежной. Россия "разрушила Донбасс довоенной эры" и нет смысла его восстанавливать, а нужно создавать там новую экономику, пояснил вице-премьер.

Напомним, в конце июля произошла очередная смена руководителя Трехсторонней контактной группы – второго президента Украины Леонида Кучму заменил первый глава государства Леонид Кравчук. В понедельник, 3 августа, свежеиспеченный шеф украинской делегации в ТКГ сообщил, что Донбассу необходимо предоставить статус свободных экономических зон, пишет Deutsche Welle.