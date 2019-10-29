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Киев "закрывает" море в районе Крыма и стягивает С-300 к границе с полуостровом
29 октября 2019, 22:54 • 88 • Политика
С 31 октября Киев проводит маневры на границе с Крымом - сюда будут стянуты С-300 и "Буки". А небо и море в районе проведения тактических учений будут "закрыты".
Киев организует боевые стрельбы в Чёрном море, на границе с Крымом. Как пишет "Утро.ру", запланирована стрельба из зенитных ракетных комплексов в Херсонской области. К границе с полуостровом стягивают "Буки" и С-300.
Маневры начнутся уже в четверг, 31 октября. Символичной станет и дата окончания тактических учений. Свернуть технику Киев планирует ко Дню народного единства России - 4 ноября. Практически неделю украинские военные в полной боевой готовности будут стоять на полигоне "Ягорлык".
Как добавили в пресс-службе командования военно-воздушных сил Украины, в дни учений пройдут контрольные лётные испытания ракет. Украинские представители заверили, что все стороны предупреждены о проведении стрельб, закрытых море и небе.
Отметим, сообщение о проведении учений практически совпало с разведением сил в Донбассе. Предпринимая попытку сбавить градус на одном направлении, Киев, по всей видимости, готовит для повышения градуса другое.
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